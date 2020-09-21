الولايات المتحدة توصي رعاياها في البحرين بـ"توخي الحذر"

دعت السفارة الأميركية في المنامة رعاياها في البحرين إلى "توخي الحذر" في تنبيه أمني نشر الاثنين.

كما دعت أيضا الأميركيين الموجودين في هذا البلد إلى "تجنب التجمعات والتظاهرات"، وإلى "أن يحملوا معهم في كل الأوقات وثائق سفر صالحة".

وشهدت البحرين يوم الجمعة مظاهرات صغيرة متفرقة للتنديد بتوقيع البلاد اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الاثنين خلال جلسة لمجلس الوزراء أن الاتفاق غير موجه ضد أحد.

وتتهم البحرين إيران باستخدام شيعة البحرين أداة لزعزعة استقرار المملكة، لكن طهران تنفي أي تدخل في البحرين.

ودانت طهران بشدة توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين المنامة وتل أبيب.