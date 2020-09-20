البث الحي
سياسة|روسيا

كيميائي ساهم بصناعة غاز نوفيتشوك يعتذر لنافالني

نافالني يتلقى الرعاية الطبية بمستشفى في برلين (الأناضول)
نافالني يتلقى الرعاية الطبية بمستشفى في برلين (الأناضول)
20/9/2020

قدم عالم كيمياء، كان ضالعا في البرنامج السري السوفياتي لصنع غاز الأعصاب نوفيتشوك، اعتذاراته للمعارض الروسي أليكسي نافالني الذي وقع، وفقا للسلطات الألمانية، ضحية هذه المادة السامة.

وقال فيل ميرزايينوف أمس السبت خلال مقابلة مع محطة المعارضة "رين تي في" (REN TV)، "أقدم اعتذاري الشديد لنافالني عن المشاركة في هذه الصناعة الإجرامية التي أدت إلى إنتاج المادة التي سممته".

وميرزايينوف الذي يقيم حاليا في الولايات المتحدة، كان أول من كشف وجود نوفيتشوك في مقالات نشرت مطلع التسعينيات.

ولا يزال نافالني الذي شعر بتوعك خلال رحلة في روسيا في 20 أغسطس/آب يتعافى في مستشفى في برلين، حيث سيتعلم مجددا كيفية النطق منذ تسميمه المفترض بهذا الغاز.

ورفضت موسكو تحميلها مسؤولية ما حصل، على الرغم من نتائج مختبرات ألمانية وفرنسية وسويدية خلصت إلى تعرضه للتسميم.

وقد أكد 3 علماء سوفيات سابقين تفوق أعمارهم حاليا 70 عاما، علنا مشاركتهم في صنع نوفيتشوك.

التحلي بالصبر

وقال فيل ميرزايينوف "سيكون على نافالني التحلي بالصبر، لكنه سيستعيد عافيته مجددا"، متوقعا فترة "بحدود سنة" من أجل التعافي.

وأضاف أن المعارض الرئيسي للكرملين ابتلع السم على الأرجح، لأنه يبدو أنه لم يُصِب أشخاصا آخرين بالتسمم.

في المقابل، صرح عالم آخر شارك في صناعة نوفيتشوك يدعى فلاديمير أوغليف، لموقع التحقيق الروسي "بروكت" أن نجاة نافالني تشير إلى أن السم تم امتصاصه عبر الجلد وليس الابتلاع.

وقال مقربون من نافالني إنهم جمعوا أدلة في غرفة الفندق التي كان غادرها المعارض في تومسك في سيبيريا قبيل إصابته بالتوعك في نهاية أغسطس/آب الماضي.

وأضافوا أن مختبرا ألمانيا عثر على آثار نوفيتشوك على عبوة مياه كانت في غرفته، وأرسلت إلى ألمانيا.

وشكك عالم روسي -عرفت عنه وسائل إعلام الدولة على أنه عمل على صنع نوفيتشوك- في تصريحات فيل ميرزايينوف اليوم الأحد.

وردا على أسئلة وكالة "ريا نوفوستي" (RIA Novosti)، قال ليونيد رينك إن ميرزايينوف لم يكن ضمن المجموعة التي صنعت نوفيتشوك، وإنه بالتالي لا يعرف "آثاره البيولوجية".

وبحسب رينك، فإن المعارض نافالني لم يتعرض لغاز الأعصاب نوفيتشوك، لأنه لو حصل ذلك "لم يكن لينجو".

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

قضية نافالني.. ألمانيا تلجأ لمنظمة الأسلحة الكيميائية وبريطانيا تؤكد تسممه

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن ألمانيا طلبت مساعدتها بالتحقيق في الاشتباه بتسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني بمادة كيميائية سامة محظورة، فيما أكدت بريطانيا تسميم نافالني وطلبت توضيحات من روسيا.

المزيد من سياسة

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)