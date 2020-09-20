مصر.. استنفار أمني قبيل موعد للتظاهر ضد السيسي

تشهد مناطق ومدن في مصر حالة استنفار أمني قبيل موعد للتظاهر اليوم الأحد دعا إليه رجل الأعمال محمد علي، في حين تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين تعبيرا عن الاحتجاج على الرئيس عبد الفتاح السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وقال محمد علي في لقاء خلال نشرة منتصف الليل على الجزيرة إن هناك احتقانا شعبيا في مصر وغضبا لم يسبق له مثيل.

وأشار في حديثه -من مدينة برشلونة حيث يقيم حاليا- إلى أن الشعب المصري رأى مشاهد هدم المنازل في الفترة الأخيرة، وصار لا يخشى التعبير عن غضبه.

وكان محمد علي مقاولا في مشروعات للجيش المصري قبل أن يغادر البلاد ويبث سلسلة من مقاطع الفيديو وجه فيها اتهامات بالفساد للسيسي وقادة كبار في الجيش استنادا إلى فترة عمله معهم.

ودعا علي المصريين إلى التظاهر في اليوم نفسه قبل عام، ولاقت دعوته استجابة في ميادين مدن عديدة في مصر، لكن السلطات ردت حينها باعتقال الآلاف.

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي الآن دعوات متواصلة للتظاهر عبر وسوم عدة منها "بينا وبينكم يوم عشرين"، و"تحت بيوتنا نازلين"، كما تشهد وسوما مؤيدة للرئيس من بينها "عمار يا مصر مع السيسي".

اللهم ثوره

اللهم حريه من اجل المعتقلين

اللهم ان كنا لا نستحق نصرك.. فهم يستحقون عقابك وبطشك.. بحق مآذن وبيوت هدمت

بحق اسر شردت

اللهم نصرك الذي وعدت 🤲🤲#تحت_بيوتنا_نازلين #بينا_وبينكم_يوم_20 — 🌹🌹ƙσσƙყ_كيما🌹🌹 (@kooky07768119) September 19, 2020

للأسف المصريين في الخارج ليسوا على مستوى الفوران

داخل الوطن والغضب العارم حتى فضائياتهم لا تعبر عن ذلك الغضب ربما لضعف امكاناتها وهذا الفوران والغضب مؤشر مهم للغاية فالأقربون اولى بالثورة ولانملك لهم الا الدعاء وتوصيل رسالتهم للعالم نسأل الله ان يوفقهم

بينا وبينكم يوم 20 — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) September 18, 2020

وقالت مصادر للجزيرة مساء الجمعة إن أجهزة الأمن نفذت حملة اعتقالات ضد أشخاص من منطقة عرب المعمل في السويس بعد وقفة مناهضة للسيسي شهدتها المنطقة.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء أن العاصمة والمحافظات المصرية تشهد انتشارا أمنيا مكثفا في ساحات رئيسية بالبلاد.