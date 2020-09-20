لمواجهة كورونا وكارثة الفيضانات… فرق الهلال الأحمر القطري تدعم السودان

أطلق الهلال الأحمر القطري حملة إغاثة لنجدة المتضررين من كارثة الفيضانات بالسودان تحت اسم "سالمة يا سودان"، وجمعت الحملة قرابة 90 مليون ريال خلال يومين من انطلاقها.

الهلال الأحمر القطري لم ينتظر اكتمال الحملة بل وجّه عبر بعثته التمثيلية في السودان بتوزيع مساعدات غذائية عاجلة بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني، وذلك لتغطية احتياجات الإغاثة العاجلة من توفير الدعم العاجل للمرافق الإسعافية والصحية، وتوزيع الغذاء على الأسر المتضررة، والإصلاح المؤقت للمنازل.

حملة "سالمة يا سودان" التي شارك فيها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبلغ 50 مليون ريال حققت قرابة 90 مليون ريال خلال يومين من انطلاقها، ما يدل على التعاطف الشعبي القطري مع السودان في أزمة الفيضانات غير المسبوقة التي حلت بالبلاد.

ويعمل الهلال الأحمر القطري حاليا بعد وصول فرقه إلى المناطق المتضررة في السودان على تنفيذ خطة تدخلات موسعة لمساعدة المتضررين من السيول -بالتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والإيواء العاجل والمياه والخدمات الصحية والحد من المخاطر- بإجمالي 120 ألف شخص.

توقيع اتفاقية تعاون بين الهلال الأحمر القطري ونظيره السوداني لتنفيذ مشروع جديد في مجال المياه (الجزيرة)

التدخل السريع

ويتم تنفيذ خطة تدخل سريع تبلغ تكلفتها 12 مليون ريال قطري، وتتضمن إجراء تقييم سريع لتحديد الاحتياجات التفصيلية وقوائم المستفيدين في المناطق المستهدفة، وتوفير سلات غذائية على المدى المتوسط لفائدة 20 ألف أسرة، والمساهمة في أعمال إيواء 10 آلاف أسرة من خلال توزيع مواد غير غذائية.

إلى ذلك، تم تركيب 300 خيمة إيواء مؤقت للأسر التي شردت من منازلها، وتنفيذ عمليات ترميم 100 مرفق من المرافق العامة المتضررة، ودعم وإعادة إعمار وتأهيل سبل كسب العيش التي تضررت من الفيضانات، وتنفيذ عمليات سحب المياه الراكدة ورش المبيدات وتنقية مياه الشرب من أجل الحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، أكد الأمين العام للهلال الأحمر القطري، علي بن حسن الحمادي، أن الهلال الأحمر يتبنى منهجية عمل متكاملة تغطي احتياجات الإغاثة العاجلة من توفير الدعم العاجل للمرافق الإسعافية والصحية، وتوزيع السلات الغذائية على الأسر المتضررة، والإصلاح المؤقت للمنازل، وهو ما يتم تطبيقه في السودان حاليا.

وأضاف الحمادي -الذي أنهى يوم الجمعة الماضي زيارة ميدانية للسودان تفقد خلالها ولاية الخرطوم المتضررة من الفيضانات- أن الهلال الأحمر القطري يعمل على تنفيذ خطة تدخل موسعة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في كافة المناطق المتضررة بالسودان.

وصول المساعدات الطبية القطرية إلى السودان (الجزيرة)

مواجهة الفيضانات وكورونا

مواجهة الفيضانات لم تكن المساعدات الوحيدة التي وجهها الهلال الأحمر القطري إلى السودان هذا الشهر، بل وصلت إلى الخرطوم دفعتان من شحنات المساعدات الإنسانية التي أرسلها الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع نظيره التركي لدعم قدرات الاستجابة المحلية لجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضح الأمين العام للهلال الأحمر القطري للجزيرة نت أن الشحنتين تضمنتا 25 طنا من المواد والأجهزة الطبية التي ستمكّن المستشفيات ومراكز الحجر الصحي بالسودان من علاج المصابين بمرض "كوفيد-19″، لافتا إلى استمرار تسليم المساعدات الطبية إلى مزيد من المؤسسات الصحية من أجل دعمها في مواجهة انتشار الفيروس.

وفي ولاية شمال كردفان، قام الوفد القطري الزائر بتوقيع اتفاقية تعاون مع الجانب السوداني لتنفيذ مشروع جديد في مجال المياه والإصحاح البيئي، يتضمن إنشاء 8 محطات لتنقية مياه الشرب بعدد من المناطق.

وأوضح الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن هذا المشروع يوفر المياه النقية لأكثر من 20 ألف شخص من أهالي الولاية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن المشروعات المشتركة بين الهلال الأحمر القطري ونظيره السوداني.