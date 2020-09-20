كورونا اليوم.. أكثر من 31 مليون إصابة عالميا وغرامة مالية مشددة في بريطانيا وقيود على الحركة بمدريد

أظهرت إحصاءات موقع ورلد ميتر، المتخصص في رصد الأرقام المتعلقة بتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في أنحاء العالم، أن أعداد الإصابات تجاوزت 31 مليونا، في حين رصدت السلطات الصينية كورونا على عبوات حبار مستورد، وفرضت بريطانيا غرامة مالية مشددة على عدم الالتزام بالعزل الذاتي.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

22:30 – طفرة في الإصابات بفرنسا

سجلت فرنسا 10 آلاف و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بانخفاض عن العدد الذي سجلته أمس السبت وبلغ 13 ألفا و498 إصابة ليصل إجمالي الحالات إلى 453 ألفا و763 إصابة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنه سُجلت 12 وفاة جديدة في فرنسا ليصل إجمالي حالات الوفاة بكورونا إلى 31 ألفا و585 وفاة.

وتمثل تلك الأرقام طفرة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا حيث تصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ انتهاء حالة الإغلاق التام في مايو/أيار الماضي.

20:15 – تراجع وتيرة الإصابات بتركيا

أفادت وزارة الصحة التركية بتشخيص 1519 إصابة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 302 ألف و867. وأشارت المعطيات إلى تسجيل 61 وفاة جديدة، لتبلغ الحصيلة 7 آلاف و506 وفيات.

وارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا إلى 267 ألفا و233 إثر تماثل 1116 مصابا للشفاء، كما أوضحت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة إجراء 95 ألفا و321 اختبارا جديدا للكشف عن الفيروس.

من جانبه، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة إن وتيرة الإصابات بكورونا تراجعت، مجددا تأكيده على ضرورة التزام جميع المواطنين بالتدابير الاحترازية حتى يتم القضاء على الفيروس.

19:55 – مظاهرات في مدريد ضد تدابير للحد من كورونا

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإسبانية مدريد ضد تطويق مناطق يقطنها العديد من محدودي الدخل في إقليم مدريد لوقف انتشار فيروس كورونا. وأعرب المشاركون في المسيرات الكبيرة عن رفضهم لهذه التدابير ووصفوها بأنها ظالمة وتمييزية، ومن المنتظر أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ غدا الاثنين.

19:45 – استئناف الرحلات الجوية في روسيا مع 4 دول

أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية الدولية مع 4 دول، مع السماح لمواطني تلك الدول أو المقيمين فيها بدخول روسيا بشكل دائم، والسماح للروس بدخولها، وسط تخفيف الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان إنه رفع القيود على مواطني بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وكوريا الجنوبية، والمفروضة على خلفية انتشار كورونا، بحسب وكالة سبوتنيك المحلية.

19:40 – الجزائر تقترب من 50 ألف إصابة

رصدت وزارة الصحة الجزائرية 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 49 ألفا و826 إصابة.

وأعلن جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 7 وفيات جديدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 1672. وأشار إلى رصد 124 حالة جديدة لمتعافين، ليصل عدد المتماثلين للشفاء إلى 35 ألفا و47، في حين يوجد 31 مريضا في العناية المركزة.

مظاهرات في مدريد ضد قيود الحركة التي فرضتها السلطات (غيتي)

19:35 – حكومة ميانمار توسّع القيود

قررت حكومة ميانمار توسيع نطاق القيود الرامية إلى الحد من انتشار مرض كوفيد-19، لتصبح أكثر صرامة في يانجون أكبر أقاليمها، في الوقت الذي تسجل فيه البلاد أعلى زيادة يومية في الإصابات بعدد بلغ 671 إصابة جديدة و11 وفاة جديدة.

ويخضع أكثر من 7 ملايين شخص في منطقة يانجون، باستثناء جزيرة كوكو، لحالة إغلاق تام، ولا يسمح لأي شخص بالتوجه إلى بلدة أخرى باستثناء التوجه لعمل ضروري.

19:20- إيطاليا تسجل انخفاضا في عدد الإصابات

سجلت إيطاليا 1587 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بانخفاض عن عدد الإصابات المسجل أمس السبت والبالغ 1638 حالة، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وذكر موقع ورلد ميتر المتخصص في الإحصاءات أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا بلغ 298 ألفا و156 إصابة، وأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 35 ألفا و707، في حين بلغ عدد المتعافين 218 ألفا و351 شخصا.

19:15- أميركا تسجل رقما قياسيا في اختبار فحص كورونا

أجرت الولايات المتحدة أكثر من مليون اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة بذلك رقما قياسيا في عدد الاختبارات التي تجري خلال يوم واحد بعد تراجع عدد الاختبارات لعدة أسابيع.

لكن خبراء متعددين قالوا إن البلاد تحتاج لما يتراوح بين 6 ملايين و10 ملايين اختبار يوميا من أجل السيطرة على تفشي الفيروس. وطبقا لبيانات من مشروع رصد مرض "كوفيد-19" التطوعي فقد أجرت الولايات المتحدة مليونا و61 ألفا و411 اختبارا يوم أمس.

18:55- السلطات الصينية ترصد كورونا على عبوات حبار مستورد

قالت السلطات الصحية في مدينة فويي بإقليم جيلين شمالي شرقي الصين إن سلطات الإقليم رصدت فيروس كورونا على عبوة حبار مستورد، وحثت كل من قام بشرائه على الخضوع لفحص الفيروس.

وقال مكتب الصحة في مدينة فويي، على حسابه الرسمي على موقع "وي تشات"، إن إحدى تلك العبوات وصلت إلى المدينة عبر تشانغتشون عاصمة الإقليم.

وطلب المكتب ممن اشتروا الحبار المستورد من متجر محلي لبيع المأكولات البحرية المجمدة في الفترة بين 24 و31 أغسطس/آب الماضي وتناولوه، أن يبلغوا سلطات الحي ويسعوا للحصول على فحص كوفيد-19.

غرامة مشددة تفرضها السلطات البريطانية على عدم الالتزام بالعزل الذاتي (الأناضول)

18:45- إعادة فتح المدارس في لاغوس مع قيود صحية لمواجهة كورونا

تواصل ولاية لاغوس في نيجيريا إجراءات رفع العزل مع إعادة فتح المدارس الاثنين رغم أن القيود الصحية المرتبطة بوباء "كوفيد-19" لا تزال قائمة، كما أعلنت السلطات.

وقال الناطق باسم حاكم الولاية غبوييغا إكوسي إن "الحاكم أمر باستئناف الدروس في المدارس العامة والخاصة اعتبارا من 21 سبتمبر/أيلول"، لكن العودة إلى مقاعد الدراسة محصورة ببعض المستويات في المؤسسات التعليمية العامة.

18:45- مظاهرة ومظاهرة مضادة بشأن إجراءات كورونا

شارك بضعة آلاف في مظاهرة مناوئة للتدابير الحكومية للحد من انتشار كورونا في مدينة دوسلدورف الواقعة على نهر الراين غربي ألمانيا، وقدر المنظمون عدد المشاركين بما يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف شخص، بينما كان المنظمون والشرطة يجرون الاستعداد لعدد أكبر بصورة واضحة.

في المقابل، تجمع على الضفة الأخرى من النهر متظاهرون من مبادرة "دوسلدورف تمانع" في مظاهرة مضادة، وشارك فيها بضع مئات كان على رأسهم عمدة دوسلدورف توماس جايزل، ومنافسه على المنصب شتيفان كيلر.

وكانت مجموعة محلية تابعة لمبادرة "التفكير الجانبي" أخطرت عن المظاهرة المناوئة لتدابير كورونا، وحمل بعض المشاركين في المظاهرة أعلام قوس قزح ورفعوا صورا مناوئة للرقمنة وطالبوا في لافتات بالعناق بدلا من التباعد، وشككوا في وجود جائحة كورونا.

إصابات كورونا تقارب 320 ألفا في العراق (غيتي)

18:25- وضع كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 3438 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 319 ألفا و35 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 64 وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 8555 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 253 ألفا و591، بعد تسجيل 4052 حالة شفاء.

18:20- مدريد تستعد للحد من حرية التنقل لكبح انتشار كورونا

يستعد نحو مليون شخص من سكان منطقة مدريد لدخول قيود مشددة جديدة على حرية التنقل حيز التنفيذ غدا الاثنين ولمدة أسبوعين، بهدف وقف الموجة الثانية من انتشار الفيروس.

ولن يتمكن سكان هذه المناطق المعنية البالغ عددهم 850 ألفا الذين يشكلون 13% من عدد سكان ضواحي العاصمة، من الخروج من أحيائهم إلا لأسباب ضرورية مثل التوجه إلى العم أو زيارة الطبيب أو نقل أولادهم إلى المدارس. وسيتمكنون في المقابل من التنقل بحرية داخل الحي بالطريقة نفسها، وسيحظر الدخول إلى هذه المناطق إلا لهذه الأسباب الأساسية.

18:05- الطيران العماني يستأنف رحلاته إلى 17 وجهة مطلع أكتوبر

أعلنت شركة الطيران العماني "حكومية" استئناف تشغيل رحلاتها المجدولة إلى 17 مدينة في 12 دولة، اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وستشمل الرحلات ربط العاصمة مسقط بكل من لندن وفرانكفورت وإسطنبول بواقع رحلتين أسبوعيا.

16:45- بريطانيا.. 13 ألف دولار غرامة عدم الالتزام بالعزل الذاتي

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم فرض غرامة على الأشخاص الذين يرفضون الامتثال لأمر العزل الذاتي المنزلي تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار أميركي).

جاء قرار الحكومة في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا حادا على صعيد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وتُلزم الإجراءات الجديدة الأشخاص بالعزل الذاتي إذا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أو تم تتبعهم على أنهم مخالطون لأحد المصابين، ومن المنتظر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وذكرت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن بريطانيا سجلت 3899 إصابة جديدة بالمقارنة مع 4422 حالة أمس السبت.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد وفرض عزل عام في عدة مناطق.

16:40- ارتفاع معدل الإصابات بميونيخ فوق الحد الأقصى

ارتفع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا بشكل ملحوظ فوق الحد الأقصى المسموح به والبالغ 50 حالة كل أسبوع لكل 100 ألف نسمة. ويستدعي هذا التجاوز اتخاذ تدابير حماية إضافية من العدوى، وستجري سلطات المدينة مشاورات غدا حول التدابير اللاحقة.

16:00- وضع الإصابات في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4485 حالة.

وأشارت الوزارة -في بيان صحفي- إلى تسجيل 483 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 329 ألفا و754 حالة. ولفتت إلى تسجيل 1009 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى310 آلاف و439 شخصا.

15:30- إيران.. 28 من 31 محافظة ضمن النطاق الأحمر والأصفر

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 422 ألف حالة، بعد تسجيل 3097 إصابة جديدة، كما بلغ إجمالي الوفيات 24 ألفا و300 حالة، بعد تسجيل 183 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية.

وأضافت أن 28 محافظة، من بين محافظات الدولة الـ 31، تصنف ضمن المناطق الحمراء أو الصفراء من حيث عدد الإصابات بالفيروس في البلاد.

15:30- سلوك غير مبال أدى لاستمرار زيادة الإصابات في المجر

أعلنت لجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة المجرية وصول عدد الحالات الجديدة إلى رقم قياسي بـ 1070 حالة، وقد توفي 6 أشخاص في 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بهذا المرض منذ تفشي الفيروس في مارس/آذار الماضي إلى 683 حالة.

يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة في المجر آخذ في الزيادة منذ نهاية أغسطس/آب الماضي، ويعزو خبراء السبب إلى السلوك غير المبالي للسكان شهور الصيف التي اتسمت بتطور ضعيف لانتشار العدوى في البلاد.

15:25- ارتفاع نسبة الإصابات في الولايات المتحدة

ارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% مقارنة بأمس، ليصل إلى 6.77 ملايين، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء. وجاءت الزيادة على المستوى الوطني متساوية مع متوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي، والتي كانت 0.6%.

15:25- إجمالي الوفيات يتجاوز 580 في الكويت

أعلنت وزارة الصحة بالكويت تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 584 .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند إنه قد سجلت 385 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 99 ألفا و434 حالة. وأشار إلى وجود 98 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

15:10- حالة وفاة واحدة فقط في باكستان

سجلت باكستان 640 حالة إصابة جديدة، بعد إجراء اختبارات على 34 ألفا و544 شخصا، خلال الساعات 24 الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية.

وطبقا لأحدث بيانات صادرة عن المركز الوطني للقيادة والعمليات، فقد سجلت حالة وفاة واحدة بسبب الوباء خلال تلك الفترة.

ومن بين 305 آلاف و671 حالة إصابة سجلت حتى الآن، تعافى 292 ألفا و303 أشخاص بشكل كامل من الفيروس. وهناك الآن 6952 حالة نشطة في البلاد.

15:10- القبض على فنانة عربية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

ألقت شرطة دبي القبض على فنانة عربية لتنظيمها حفلين لعيد ميلادها في مطعمين مختلفين في الإمارة، بحضور عدد كبير من الأشخاص، مما مخالفا لقرار النائب العام الذي يقضي بضبط مخالفات التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير التحريات والمباحث الجنائية بدبي العميد جمال الجلاف، للصحفيين، إن إلقاء القبض على الفنانة جاء بعد نشرها فيديو على تطبيق التواصل الاجتماعي (سناب شات) تظهر فيه احتفالها بعيد ميلادها بحضور معارفها، دون الالتزام بالتباعد الجسدي، ودون ارتداء الكمامات، مما يعد مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

14:30 – أعداد الإصابات في العالم تتجاوز 31 مليونا

بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 31 مليونا و24 ألفا و156 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 962 ألفا و734 وفاة.

وحسب أرقام موقع ورلد ميتر، فقد بلغت أعداد المتعافين 22 مليونا و614 ألفا و64 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة أعداد الإصابات بـ 6 ملايين و968 ألفا و918 إصابة، تليها الهند 5 ملايين و405 آلاف و252 إصابة، ثم البرازيل 4 ملايين و528 ألفا و347 إصابة.

14:00 – نحو 650 إصابة بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات تسجيل 674 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 84 ألفا و916 حالة.

14:00 – وزارة الصحة الفلسطينية تسجل نحو 700 إصابة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها سجّلت 9 وفيات، و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع محصلة الإصابات إلى 45 ألفا و446، بينها 300 وفاة، و31 ألفا و492 متعافيا.

12:30 – تراجع الإصابات اليومية في التشيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة في التشيك أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا تراجعت إلى 2046 أمس، لكنه لا يزال رقما مرتفعا بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع التي تجرى فيها فحوص أقل.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 48 ألفا و306 حالات في الدولة التي يقطنها 10.7 ملايين نسمة.

وبدأت التشيك تسجيل واحدة من أسرع معدلات الإصابات اليومية بالمرض في أوروبا في الأسابيع الماضية؛ مما دفع السلطات إلى العودة لبعض الإجراءات التي طبقتها في الربيع لدى ظهور التفشي في البلاد.

دول العالم تكافح لمجابهة انتشار الفيروس (غيتي)

12:30 سلطنة عمان تسجل 28 وفاة

أفادت وزارة الصحة العمانية بتسجيل 28 وفاة و1722 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 770.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 93 ألفا و475؛ منها 846 وفاة، و85 ألفا و418 متعافيا.

12:30 – قطر تسجل 230 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطر تسجيل وفاة واحدة و230 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 214.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 123 ألفا و376 حالة، منها 210 وفيات، و120 ألفا و303 حالات تعاف.

12:15 – نحو 4 آلاف إصابة بإندونيسيا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 244 ألفا و676 حالة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 105 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 9553 حالة.

11:45 – بريطانيا تصل نقطة حاسمة في مواجهة كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها مع فيروس كورونا المستجد، محذرا من أنه إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية فسينتشر الفيروس، وستكون هناك حاجة للمزيد من القيود.

وأضاف لقناة سكاي نيوز "تواجه البلاد نقطة حاسمة وأمامنا خيار واحد: إما أن يتبع الجميع القواعد، أو سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

11:30 – البحرين.. 5 وفيات جديدة ونحو 3 آلاف إصابة

سجلت وزارة الصحة البحرينية 5 وفيات و2856 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 2468 متعافيا، خلال 48 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 64 ألفا و499 حالة، منها 221 وفاة، و57 ألفا و299 متعافيا.

11:30 – العراق يقرر إغلاق الحدود مع دول الجوار

قال وزير الصحة العراقي للصحفيين إن بلاده قررت إغلاق الحدود مع دول الجوار وعدم استقبال أي وافدين أجانب للمشاركة في إحياء زيارة الأربعينية، باستثناء الهيئات الدبلوماسية".

وأضاف أن "هناك الآن زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول الجوار، وعلى ضوئها قررنا إغلاق الحدود لأن دخول أي أجنبي للعراق ربما يؤدي إلى دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا".

إجمالي المصابين في روسيا تجاوز المليون و103 آلاف إصابة (رويترز)

11:30 – روسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة في يوم

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 6148 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية، وهي ثاني حصيلة يومية على التوالي تتجاوز مستوى 6 آلاف إصابة منذ نحو شهرين.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه سُجل 79 وفاة جديدة بالفيروس.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 19 ألفا و41 حالة، في حين تجاوز إجمالي المصابين مليونا و103 آلاف.

11:15 – في سنغافورة.. 18إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، حسب ما أعلنته صحيفة ستريتس تايمز.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في سنغافورة 57 ألفا و576 حالة.

وكانت سنغافورة سجلت 11 إصابة بفيروس كورونا أمس الأول الجمعة، وهي أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ 6 أشهر.

10:00 – أفريقيا.. إصابات كورونا تتخطى مليونا و400 ألف

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في قارة أفريقيا مليونا و405 آلاف و973 شخصا.

وحسب موقع ورلد ميتر، فقد سجلت القارة السمراء 8 آلاف و727 إصابة في 24 ساعة الأخيرة.

في حين ارتفع إجمالي الوفيات بسبب كورونا في القارة إلى 33 ألفا و879، بعد تسجيل 202 وفاة جديدة.

وتأتي جنوب أفريقيا في مقدمة دول القارة من حيث عدد الوفيات بـ15 ألفا و940، تليها مصر بـ5 آلاف و750، ثم الجزائر بـ1795.

كما تصدرت جنوب أفريقيا دول القارة في عدد الإصابات بـ659 ألفا و656 إصابة، تلتها مصر بـ101 ألف و900، والمغرب بـ99 ألفا و816.

09:15 – انخفاض نسبي في أعداد الإصابات بكوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض القول إن من بين الحالات الجديدة 72 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات 22 ألفا و975 حالة.

09:15 – الصين تسجل 10 حالات إصابة قادمة من الخارج

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 10 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هذه اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

09:00 – حالات الشفاء تتجاوز حالات الإصابة بالهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية تجاوز حالات الشفاء اليومية من فيروس كورونا حالات الاصابة لليوم الثاني على التوالي، يأتي ذلك في وقت ارتفعت أعداد الإصابات إلى 5.4 ملايين إصابة.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 94 ألفا و612 حالة شفاء خلال ـ24 ساعة الماضية.

وبذلك تبلغ حالات الشفاء من الفيروس في البلاد 4 ملايين و303 آلاف و43 حالة.

وعادت الوزارة لتقول إنه تم تسجيل 92 ألفا و605 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 5 ملايين و400 ألف و619 حالة.

فيكتوريا سجلت 14 حالة عدوى جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة (غيتي)

08:15 – فيكتوريا الأسترالية.. إصابات كورونا عند أدنى مستوى في 3 أشهر

قالت فيكتوريا الأسترالية إنها تشهد تراجعا حادا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مما، يعزز فرص تخفيف العزل العام المشدد في عاصمة الولاية خلال أسابيع.

وتعد ثاني أكبر ولايات البلاد تعدادا للسكان وموطن نحو ربع أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة، وقد سجلت فيكتوريا 14 حالة عدوى جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، في أدنى مستوى منذ 19 يونيو /حزيران الماضي.

08:30 – تونس تسجل أكبر حصيلة منذ تفشي الوباء

أحصت وزارة الصحة التونسية 625 إصابة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة في يوم واحد، بحسب آخر تحديث.

ولأول مرة يتخطى عدد الاصابات بالفيروس عتبة 600 في يوم واحد، في وقت يتسارع فيه تفشي الفيروس في أغلب أنحاء البلاد.

ويتعلق هذا التحديث بالتحاليل التي أجريت يوم 17 من الشهر الجاري، ليصبح إجمالي عدد المصابين منذ بداية تفشي الوباء في مارس/آذار الماضي 9736 بالإضافة إلى 155حالة وفاة.

تفشي الفيروس يتسارع في أغلب أنحاء تونس (الأناضول)

06:10 – أكثر من ألف إصابة في ألمانيا

أفاد معهد روبرت كوتش الألماني بأن عدد الإصابات في البلاد تجاوز 271 ألفا، بعدما أصيب 1345 شخصا، كما توفي مريضان ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 9386 حالة.

06:00 – عقوبات مالية صارمة لمنتهكي العزل الصحي بإنجلترا

تستعد إنجلترا لفرض غرامات مالية صارمة على انتهاك قواعد العزل الذاتي المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية بأن الأشخاص في إنجلترا الذين يرفضون أمرا بالعزل الذاتي قد يواجهون غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني (12.9 ألف دولار أميركي) وسط القلق المتزايد من الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

03:40 – أدنى حصيلة إصابات يومية في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 82 حالة جديدة، وهي الحصيلة الأدنى منذ منتصف أغسطس/آب، بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى نحو 23 ألفا، مع 383 حالة وفاة.

03:20 – المكسيك تسجل إصابات عالية

سجلت سلطات المكسيك 5167 حالة مؤكدة السبت، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 694 ألف حالة، كما سجلت 455 وفاة جديدة، ليصبح عدد الوفيات الإجمالي 73 ألفا.

02:30 – تعافي عسكريين في روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 11 ألفا و600 عسكري من عناصر الجيش تعافوا من مرض كورونا.

وذكرت الوزارة أن 53 عسكريا تعافوا خلال اليوم الماضي بعد خضوعهم للعلاج.

01:30 – تزايد الحالات في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 128 إصابة جديدة و17 وفاة جديدة، بينما تعافى 708 مصابين.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في مصر إلى نحو 102 ألف، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 5750 حالة.

00:30 – عشرات آلاف الإصابات في البرازيل

بلغ إجمالي حالات الإصابة 4 ملايين و528 ألفا، من بينها 33 ألف وفاة.

وسجلت البرازيل أيضا إجمالي 136 ألفا و532 وفاة بكورونا، منها 739 حالة وفاة السبت.

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