السلطات الإيطالية تحتجز سفينة إغاثة ألمانية في باليرمو

كشفت مؤسسة "سي ووتش العالمية" المختصة في إنقاذ المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط عن قرار السلطات الإيطالية احتجاز سفينتها "سي ووتش4" في ميناء باليرمو.

وقالت المؤسسة -في تغريدة عبر حسابها على تويتر- إن السلطات الإيطالية قامت بتفتيش سفينة الإغاثة الخاصة طوال 11 ساعة، واتخذت بعد ذلك هذا القرار بالاحتجاز الليلة الماضية.

وحسب بيانات الاتحاد الذي يشغّل السفن التي تحمل اسم "سي ووتش"، فإن المفتشين الإيطاليين يتهمون سفينة "سي ووتش4" بأن إنقاذ البشر لا يتوافق مع تسجيل السفينة.

🔴 SURPRISE: The #SeaWatch4 is blocked! For 11 hours, the inspectors searched for the needle in a haystack – and once again found absurd reasons to detain us. With this arbitrary blockade the @guardiacostiera is deliberately putting human lives at risk! pic.twitter.com/53mLoJ7p4L

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) September 19, 2020