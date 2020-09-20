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سياسة|إيطاليا

السلطات الإيطالية تحتجز سفينة إغاثة ألمانية في باليرمو

السلطات الإيطالية فتشت سفينة الإغاثة الخاصة على مدى 11 ساعة وقررت الليلة الماضية احتجازها (مواقع التواصل)
السلطات الإيطالية فتشت سفينة الإغاثة الخاصة على مدى 11 ساعة وقررت الليلة الماضية احتجازها (مواقع التواصل)
20/9/2020

كشفت مؤسسة "سي ووتش العالمية" المختصة في إنقاذ المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط عن قرار السلطات الإيطالية احتجاز سفينتها "سي ووتش4" في ميناء باليرمو.

وقالت المؤسسة -في تغريدة عبر حسابها على تويتر- إن السلطات الإيطالية قامت بتفتيش سفينة الإغاثة الخاصة طوال 11 ساعة، واتخذت بعد ذلك هذا القرار بالاحتجاز الليلة الماضية.

وحسب بيانات الاتحاد الذي يشغّل السفن التي تحمل اسم "سي ووتش"، فإن المفتشين الإيطاليين يتهمون سفينة "سي ووتش4" بأن إنقاذ البشر لا يتوافق مع تسجيل السفينة.

 

وقال قائد العمليات على سفينة "سي ووتش 4" فيليب هان -في بيان لاتحاد "ننقذ سويا" (United4Rescue)، الذي يشارك في تشغيل السفينة المحتجزة؛ "تُظهر التفسيرات البالية مجددا أن الأمر لا يتعلق بفحص سلامة السفن، بل يتعلق بمنع مقصود لإتمام إنقاذ بحري مدني في وسط البحر الأبيض المتوسط".

بدورها، أدانت منظمة أطباء بلا حدود قرار السلطات الإيطالية احتجاز سفينة الإنقاذ، ولم تخرج تصريحات رسمية من السلطات الإيطالية حتى الآن على احتجاز السفينة.

وحسب بيان اتحاد "ننقذ سويا" فإنها المرة الخامسة التي يتم فيها احتجاز سفينة إغاثة مدنية، حيث تعرضت للاحتجاز العام الماضي لمدة 6 أشهر تقريبا.

المصدر : الألمانية + خدمة سند

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