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سياسة

أنباء عن ضحايا مدنيين.. الحكومة تعلن مقتل العشرات من طالبان في غارات بشمالي أفغانستان

انهيار منزل جراء غارة سابقة في ولاية قندوز (رويترز)
انهيار منزل جراء غارة سابقة في ولاية قندوز (رويترز)
20/9/2020

أسفرت غارتان نفذهما سلاح الجو الأفغاني على حركة طالبان عن مقتل أكثر من 30 عنصرا في ولاية قندوز (شمال) وفقا لوزارة الدفاع، في حين أكدت مصادر عدة مقتل وإصابة مدنيين، أما طالبان فنفت وقوع ضحايا في صفوفها.

وقالت الوزارة الأفغانية في بيان نشرته إن مقاتلي طالبان هاجموا القوات العسكرية في منطقة خان آباد بولاية قندوز، وإن القوات الأمنية التي تحافظ على موقف "دفاع نشط" اعترضت الهجوم، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 عنصرا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "التقارير الأولية لا تشير إلى إلحاق أي ضرر بالمدنيين"، وأنها بدأت تحقيقا.

وأشار مدير مستشفى محلي يدعى محمد نعيم منغال إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين، في حين قالت فاطمة عزيز عضوة البرلمان عن قندوز إن "الغارة الأولى أصابت قاعدة طالبان، لكن الغارة الثانية تسببت في مقتل 11 مدنيا وفقد 5 آخرين".

ونقلت رويترز عن شاهد آخر أن الضربتين الجويتين تسببتا في مقتل 12 مدنيا بينهم أطفال وإصابة 18 آخرين. وتابع أن عددا من مقاتلي طالبان قتلوا أيضا.

من جهة أخرى، اتهمت طالبان الحكومة بقتل 40 مدنيا في هذه الضربات، بينهم نساء وأطفال، نافية وقوع ضحايا في صفوفها.

ويأتي ذلك بعد دعوة جديدة أطلقها الرئيس الأفغاني لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل "حماية الشعب وتجنب العنف والأعمال الإرهابية وتحقيق سلام حقيقي ودائم"، لا سيما مع تواصل مفاوضات السلام منذ أسبوع في الدوحة.

المصدر : وكالات

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