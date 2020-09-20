بالتزامن مع اجتماع حاسم للتطبيع بين السودان وإسرائيل في أبو ظبي.. مصادر للجزيرة: صلاح قوش وعباس كامل وصلا الإمارات

أكدت مصادر موثوقة للجزيرة وصول مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش برفقة مدير المخابرات المصري عباس كامل إلى أبو ظبي مساء اليوم الاثنين.

ويأتي هذا بالتزامن مع ما كشف عنه موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي أمس نقلا عن مصادر سودانية قالت إن مسؤولين أميركيين وإماراتيين وسودانيين سيعقدون اجتماعا حاسما في أبو ظبي بشأن اتفاق تطبيع محتمل بين السودان وإسرائيل.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن وفدا يقوده رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ويضم وزير العدل نصر الدين عبد الباري ومسؤولين آخرين توجه أول أمس الأحد إلى أبو ظبي للقاء مسؤولين إماراتيين وأميركيين.

وقالت الوكالة إن وزير العدل السوداني سيبحث مع المسؤولين الأميركيين إزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الخرطوم من الديون الأميركية.

وزير الخارجية الأميركي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (أسوشيتد برس)

وكشفت مصادر مطلعة أنه إذا استجابت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة لطلبات السودان للحصول على مساعدات اقتصادية فقد يتم الإعلان عن اتفاق تطبيع مع إسرائيل مماثل للاتفاقين الموقعين مع كل من الإمارات والبحرين منذ أيام.

ويتوقع أن يمثل الولايات المتحدة في هذا الاجتماع مدير شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض العميد ميغيل كوريا الذي لعب دورا في جهود صياغة اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، في حين سيمثل الدولة المضيفة مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد الذي يتولى أيضا ملف المحادثات مع إسرائيل.

وسيمثل السودان بأعضاء مدنيين وعسكريين من الحكومة الانتقالية، وبشكل أساسي رئيس مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير العدل نصر الدين عبد الباري الحامل أيضا للجنسية الأميركية.

ووفق مصادر سودانية، فقد طالبت الحكومة السودانية بمساعدات اقتصادية مقابل توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل عبارة عن أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية ومساعدات مباشرة للموازنة من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية وتداعيات الفيضانات المدمرة، على أن تلتزم كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات بتقديم مساعدات اقتصادية للسودان على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

إسرائيل تتابع

وتتابع إسرائيل الاجتماع المزمع عن كثب، فمنذ الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في فبراير/شباط الماضي في أوغندا تشير بعض المصادر إلى أن البلدين واصلا محادثات سرية بشأن إمكانية التطبيع.

لقاء سابق بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان (وكالات)

وكانت قضية التطبيع بين السودان وإسرائيل أثيرت يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع في واشنطن بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وقد شجعت إسرائيل إدارة ترامب على الالتزام بطلب السودان الحصول على مساعدات اقتصادية كجزء من أي صفقة تطبيع.

وبالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية تريد الحكومة السودانية من إدارة ترامب إزالة اسم السودان من قائمة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهو طلب يؤيده بومبيو، وحدد نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا نهائيا للقيام بهذه الخطوة، وفق مسؤولين أميركيين.

لكن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلب عدة شروط يتوجب على الحكومة السودانية الوفاء بها، وهي دفع 300 مليون دولار تعويضا لأسر المواطنين الأميركيين الذين قتلوا في هجمات على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998، وضد المدمرة الأميركية "كول" عام 2000.

كما يتطلب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب تمرير مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون من الحزبين بقيادة السيناتور الديمقراطي كريس كونز يمنح السودان حصانة من أي دعاوى قضائية مستقبلية في الولايات المتحدة، ويلغي وضعها بوصفها دولة راعية للإرهاب.

بومبيو يضغط من أجل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب (رويترز)

ويضغط بومبيو على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين لدعم مشروع القانون والتصويت عليه بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن اتفاقية التطبيع بين السودان وإسرائيل ستقنع الكونغرس بضرورة دعم مشروع القانون.

ومن المتوقع أن يجتمع رئيس مجلس السيادة السوداني مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، وقد يتناول اللقاء -وفق موقع أكسيوس- اتفاق التطبيع المحتمل مع إسرائيل مقابل الحصول على مساعدات أميركية وإماراتية.

موقف البرهان

ويدعم البرهان التطبيع مع إسرائيل، ويعتقد أنه سيساعد السودان على الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها، وفقا لمصادر سودانية، لكن البرهان يمثل فقط الشق العسكري من الحكومة، وكان للشق المدني ولرئيس الوزراء حمدوك تحفظات عدة على مساعي التطبيع مع إسرائيل خوفا من الاحتجاجات الشعبية.

لكن مصادر سودانية -وفق ما ذكر موقع أكسيوس- قالت إن حمدوك بات مقتنعا خلال الأيام القليلة الأخيرة بأن التطبيع مع إسرائيل سيخدم مصالح السودان، ومنح البرهان الضوء الأخضر للمضي قدما إذا تمت تلبية طلبات السودان للحصول على مساعدات اقتصادية.

ويقول موقع أكسيوس إن البيت الأبيض والمسؤولين الإماراتيين رفضوا التعليق على هذه التفاصيل.