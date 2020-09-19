كورونا اليوم.. معارضون للقاح والقيود يتظاهرون وسط لندن ومعدل الوفيات العالمي يفاجئ منظمة الصحة

يستمر ارتفاع أعداد الوفيات جراء وباء كوفيد-19 في العالم مقتربة من مليون حالة من أصل أكثر من 30 مليون إصابة مؤكدة، وفي غضون ذلك تواصل دول عدة في أوروبا تسجيل أرقام قياسية للإصابات رغم مرور حوالي 6 أشهر على بداية تفشي الفيروس فيها.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم السبت 19 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

22:20 إحصاء جديد للضحايا بأميركا

أحصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ما مجموعه 6 ملايين و706 آلاف و374 إصابة مؤكدة بكورونا منذ ظهور الفيروس في البلاد وحتى مساء يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، بزيادة 49 ألفا و575 حالة عن اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 198 ألفا و99، بزيادة 983 حالة عن اليوم السابق.

21:50 إسرائيل تسجل أعلى معدل يومي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 5299 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ رصدها للفيروس في فبراير/شباط الماضي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 183 ألفا و602.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 11 وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1226.

21:40 وفيات بالمغرب وليبيا ولبنان

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 40 وفاة جراء كوفيد-19 و2552 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 99 ألفا و816، بينها 1795 وفاة.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 8 وفيات و796 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27 ألفا و234، بينها 436 وفاة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات و779 إصابة، لتصل حصيلة المصابين إلى 28 ألفا و297، توفي منهم 286 شخصا.

عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في المغرب بلغ نحو 100 ألف حالة (الأوروبية)

20:40 فرنسا تسجل زيادة قياسية جديدة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية رصد 13 ألفا و498 إصابة بفيروس كورونا، مسجلة زيادة قياسية جديدة في الإصابات اليومية منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

وزادت الوفيات 26 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 31 ألفا و274 وفاة، في حين بلغ إجمالي المصابين 442 ألفا و194.

20:10 بريطانيا.. أعلى معدل منذ 4 أشهر

قال أحد كبار علماء الأوبئة إن بريطانيا قد تضطر لإعادة فرض بعض إجراءات العزل العام في البلاد لمواجهة فيروس كورونا بشكل عاجل، وذلك مع ارتفاع الحصيلة اليومية للإصابات إلى أعلى مستوى منذ أوائل مايو/أيار الماضي.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، قال نيل فيرغسون، أستاذ علم الأوبئة بكلية لندن الملكية والمستشار السابق للحكومة، إن البلاد تواجه "عاصفة قوية" من الارتفاع في أعداد الإصابات مع العودة إلى الأعمال وإعادة فتح المدارس.

ووفقا للبيانات الحكومية تم تسجيل 4422 إصابة جديدة بالفيروس، بزيادة 100 حالة عن اليوم السابق، وهي أعلى إحصائية يومية في بريطانيا منذ 8 مايو/أيار الماضي.

19:40 حصيلة قياسية في الدانمارك

أصبحت الدانمارك أحدث دولة أوروبية تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ رصدت 589 إصابة في غضون 24 ساعة، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد الصحة الدانماركي، وهو أعلى معدل يومي منذ ظهور الفيروس في البلاد.

ويعود هذا الارتفاع جزئيا إلى زيادة عمليات الفحص، إلا أن هناك مخاوف لدى السلطات بشأن بؤر محلية للمرض في الأسابيع الأخيرة، خصوصا في العاصمة كوبنهاغن.

ويأتي الارتفاع القياسي مع دخول قيود جديدة على مستوى البلاد حيز التنفيذ، حيث يتعين إغلاق المطاعم والحانات في الساعة 10 مساء، وصار وضع الكمامات إلزاميا في جميع الحانات.

19:30 فتح المساجد بالعراق

قررت السلطات العراقية تخفيف بعض القيود التي فرضت قبل نحو 6 أشهر لمكافحة الوباء، ويشمل ذلك إعادة فتح المساجد والحدائق العامة بأنحاء البلاد.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن لجنة الصحة والسلامة الوطنية قررت عقب اجتماع لها إعادة فتح المساجد والمتنزهات ومدن الألعاب بأنحاء البلاد اعتبارا من تاريخ صدور القرار شرط التزام إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي. وأبقى القرار على حظر دخول الأجانب من كل دول العالم لزيارة الأضرحة خلال المناسبات الدينية.

كما أوصت اللجنة بتأمين الدفعة الأولى من المبلغ المخصص لشراء 20% من حاجة العراق من أول لقاح مضاد لكورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، دون تفاصيل عن القيمة المادية أو اللقاح.

19:30 مسيرة احتجاج في لندن

عملت شرطة لندن على تفريق مسيرة لأكثر من ألف متظاهر خرجوا احتجاجا على إجراءات العزل العام. وتجمع المتظاهرون في ساحة الطرف الأغر وسط لندن، حاملين لافتات من قبيل "حرية لا خوف" و"خدعة"، وكانوا يوجهون هتافاتهم إلى الشرطة قائلين "اختاروا من تقفون إلى جانبه".

وقبيل الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش (17:00 بتوقيت مكة) أمرت الشرطة المتظاهرين بالمغادرة، قائلة إن التجمع أصبح يعرض جمهور الناس للخطر.

وبموجب إجراءات فرضت في بريطانيا لمكافحة الوباء، لا يسمح بالتجمع في مجموعات تزيد على 6 أفراد. وهناك استثناءات تتعلق بالاحتجاجات السياسية، إلا أنها تتوقف على اتباع منظميها للإرشادات الصحية.

المتظاهرون هتفوا بالحرية وعارضوا خطط إعطاء اللقاح إجباريا ورأى بعضهم أن الوباء بأكمله خدعة (الأناضول)

19:20 إصابات تركيا تتجاوز 300 ألف

قالت وزارة الصحة التركية إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى أكثر من 300 ألف حالة، في الوقت الذي تبذل فيه السلطات جهودا كبيرة لاحتواء تفشي المرض.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1538 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليصل الإجمالي إلى 301 ألف و348، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7445 بعد تسجيل 68 حالة جديدة.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن على الحكومة تكثيف الإجراءات للحد من زيادة العدوى التي أثارت أيضا احتجاجات من أطباء يقولون إن البيانات الرسمية لا تعبر عن حقيقة نطاق التفشي.

19:00 غزة تشتكي نقص مستلزمات الفحص

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من نقص مستلزمات فحص كورونا، إذ قال مدير دائرة المختبرات بالوزارة عميد مشتهى في تصريح لوكالة الأناضول إن "المسحات اللازمة لفحص عينات كورونا.. تكفي لعدة أيام فقط".

وتابع "نواجه نقصا في المواد الخاصة باستخلاص الحمض النووي، وهي المرحلة الأولى من الفحص المخبري لكوفيد-19". وناشد المسؤول المؤسسات الدولية والعربية المسارعة إلى دعم قطاع غزة وتوفير الإمكانات اللازمة لمواجهة الوباء.

18:10 وفيات بالعراق والسعودية والكويت والأردن

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 83 وفاة جراء كوفيد-19 و3907 إصابات في حصيلة يومية جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 315 ألفا و597 حالة، توفي منهم 8491، وتعافى 249 ألفا و539.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 28 وفاة و551 إصابة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 329 ألفا و271، بينها 4458 وفاة، و309 آلاف و430 متعافيا.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و521 إصابة، وهو ما يرفع مجموع الإصابات المؤكدة إلى 99 ألفا و49، توفي منهم 581، في حين تعافى 89 ألفا و498.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة و196 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4540 حالة، بينها 30 وفاة، و2694 متعافيا.

16:55 الإليزيه يستقبل الزوار رغم زيادة العدوى

فتح قصر الإليزيه في باريس أبوابه أمام الزوار بالرغم من زيادة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا خلال الأيام الأخيرة.

وكان القصر الرئاسي قد خفّض بسبب الجائحة عدد الزوار في العام الجاري بشكل هائل، لكن 2500 شخص تمكنوا من حجز فرصة للزيارة يومي السبت والأحد، وهو عدد يمثل نحو ثلث أرقام الأعوام السابقة. ولوحظ صباح السبت ازدحام الزوار حول مكتب الرئيس المزخرف بالذهب، والذي خضع لتجديد شامل في الآونة الأخيرة.

16:30 مظاهرة في تل أبيب ضد الإغلاق

تظاهر عشرات الإسرائيليين، معظمهم من حركات احتجاج مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على شاطئ تل أبيب للاحتجاج على الإغلاق الشامل الذي تفرضه الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وحمل المتظاهرون لافتات مثل "لن نذهب كالخراف إلى الإغلاق". وفرضت السلطات إغلاقا شاملا بدأ ظهر الجمعة ويستمر 3 أسابيع، وقد حددت بموجبه تعليمات خاصة بالاحتجاج، من بينها التظاهر في مجموعات لا يزيد كل منها على 20 شخصا.

كما تقضي التعليمات بالتظاهر في منطقة مفتوحة وواسعة، بحيث لا يتكدس فيها المتظاهرون، مما يعني -بحسب وسائل إعلام إسرائيلية- حظر التظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو بشارع بلفور بالقدس الغربية، بعدما شهد على مدى 3 أشهر احتجاجات متكررة تطالبه بالاستقالة على خلفية محاكمته في قضايا فساد وسياسته في التعامل مع أزمة الوباء.

15:30 وفيات إيران تتجاوز 24 ألفا

قالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية -في تصريح للتلفزيون الرسمي- إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا زادت 166 حالة في الساعات الـ 24 الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 24 ألفا و118.

وأضافت أن البلاد سجلت 2845 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 419 ألفا و43 حالة.

في السياق نفسه، قال مسعود مرداني خبير الأمراض المعدية عضو اللجنة الحكومية المكلفة بمكافحة الوباء -في تصريح لوكالة الطلبة للأنباء- إن نحو نصف مرضى "كوفيد-19" الذين يتلقون العلاج بوحدات العناية المركزة يفارقون الحياة، في حين يبلغ معدل الوفاة 10-12% بين مرضى كورونا بالمستشفيات إجمالا.

من جهة أخرى، قال الرئيس حسن روحاني -في تصريحات متلفزة- إن انخفاض نسبة التزام المواطنين بالقواعد الصحية من 82% إلى 62% خلال الأسابيع الأخيرة ساهم في زيادة العدوى، وفقا لتقرير تلقاه من وزارة الصحة اليوم.

14:45 استقرار أعداد الإصابات في قطر

أعلنت وزارة الصحة في قطر تسجيل 229 إصابة بالفيروس، إلى جانب تعافي 267 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان أن حصيلة المصابين وصلت 123 ألفا و146، منهم 209 حالات وفاة، و120 ألفا و89 حالة تعافٍ.

14:40 تسجيل 726 إصابة جديدة في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن القدس سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 182 إصابة، تلتها محافظة رام الله والبيرة بواقع 116 إصابة كما سجل قطاع غزة 90 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

من جهتها، قالت وزارة التعليم إن 420 الف طالب وطالبة من الصف الخامس حتى الحادي عشر سيعودون غدا الأحد إلى مدارسهم في جميع محافظات الضفة الغربية ليلتحقوا بحوالي 300 ألف طالب وطالبة من الصف الأول إلى الرابع عادوا إلى مدارسهم في السادس من الشهر الجاري.

14:15 حصيلة الوفيات بالإمارات تتجاوز 400

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 404 حالات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي لتسجيل 809 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 84 ألفا و242 حالة.

14:00 بولندا تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات

سجلت بولندا اليوم ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصلت إلى 1002 في يوم واحد، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ بدء التفشي.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إنه لم يتم تسجيل حالات تفش محلية كبرى. وأضاف "الأعداد التي نراها مؤشر على العودة إلى الحياة الطبيعية وإلى العمل: مزيد من الأشخاص، مزيد من الاتصالات".

وسجلت بولندا حتى الآن 78 ألفا و330 حالة إصابة بالفيروس، و2282 حالة وفاة.

13:45 إندونيسيا.. أكبر عدد إصابات منذ تفشي الوباء

سجلت إندونيسيا 4168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من الإصابات منذ بدء التفشي، لترتفع بذلك الإصابات إلى 240 ألفا و687 حالة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم.

كما سجلت 112 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9 آلاف و448 حالة.

13:30 تونس تحصي 540 إصابة بيوم واحد

أحصت وزارة الصحة التونسية 540 إصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، مشيرة إلى تسجيل 5 حالات وفاة.

ولأول مرة يتخطى عدد الاصابات بالفيروس عتبة 500 في يوم واحد، في وقت يتسارع فيه تفشي الفيروس في أغلب أنحاء البلاد.

ويتعلق هذا التحديث بالتحاليل التي أجريت يوم 16 من الشهر الجاري، ليصبح إجمالي عدد المصابين منذ بداية تفشي الوباء في مارس/آذار الماضي 9110 بالإضافة الى 138 حالة وفاة.

ارتفاع عدد الإصابات بالهند إلى 5 ملايين و308 آلاف (رويترز)

13:15 الهند.. حالات الشفاء تتجاوز أعداد الإصابات بيوم واحد

تجاوز عدد حالات الشفاء في يوم واحد بالهند عدد حالات الإصابة الجديدة، حيث تعافى حوالي 96 ألف شخص من فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء اليوم نقلا عن بيانات صادرة عن وزارة الصحة.

وأظهرت الأرقام الصادرة صباح اليوم أنه في وقت تعافى فيه 95 ألفا و880 شخصا من المرض خلال فترة 24 ساعة، بلغت حالات الإصابة الجديدة رقما قياسيا وهو 93 ألفا و337 خلال تلك الفترة.

وبتلك الإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات إلى 5 ملايين و308 آلاف و14 حالة، وعدد حالات الشفاء 4 ملايين و208 آلاف و431 حالة.

12:15 عدد الإصابات يتجاوز 30 مليونا و700 ألف إصابة عالميا

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 30 مليونا و719 ألفا و365 حالة، بحسب آخر إحصاءات نشرها موقع ورلد ميتر المتخصص برصد كل الأرقام المتعلقة بتفشي الوباء حول العالم.

وتشير الأرقام إلى أن عدد المتوفين بلغ 956 ألفا و881 حالة، وعدد المتعافين 22 مليونا و353 ألفا و357 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة عدد المصابين بـ6 ملايين و925 ألفا و941 حالة، تليها الهند بـ5 ملايين و308 آلاف و14 حالة، فالبرازيل بـ4 ملايين و497 ألفا و434 حالة.

12:15 نحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت الفلبين 3962 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 283 ألفا و460 وفقا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

11:30 كورونا يلغي الكرنفالات في أكثر مناطق ألمانيا تعدادا للسكان

ألغي موسم 2020/2021 من الكرنفالات في ولاية شمال الراين وستفاليا -أكثر مناطق ألمانيا تعدادا للسكان- بسبب وباء كوفيد-19.

وألغيت هذه الكرنفالات التي تجمع سنويا عشرات آلاف الأشخاص في فبراير/شباط أو مارس/آذار في الولاية الواقعة في غرب ألمانيا والتي تعد 18 مليون نسمة.

وقال كريستوف كوليلهورن رئيس لجنة الكرنفالات في منطقة كولونيا إن "الصحة لها أولوية مطلقة، لا يمكن إقامة احتفالات مهما كان الثمن".

11:15 روسيا.. الإصابات تتخطى حاجز الـ6 آلاف للمرة الأولى في شهرين

أعلنت روسيا تسجيل 6065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أول مرة تزيد فيها الأعداد اليومية المسجلة على 6 آلاف منذ شهرين، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و97 ألفا و251 حالة.

وقال المركز المعني بمكافحة كورونا إن 144 مريضا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 19 ألفا و339 حالة.

10:15 تراجع الإصابات اليومية في التشيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا في التشيك تباطأت إلى 2111 خلال الـ24 ساعة الماضية بعد أن تسارعت على مدى 4 أيام.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 46 ألفا و262 حالة في الدولة التي يقطنها 10.7 ملايين نسمة.

ألمانيا سجلت 9384 وفاة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة (رويترز)

07:45 الإصابات في ألمانيا تتجاوز 270 ألفا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 2297 حالة مقابل 1916 في اليوم السابق ليصل الإجمالي إلى 270 ألفا و70 حالة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9384 بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.

07:30 أكثر من 100 إصابة لليوم الـ17 في كوريا الجنوبية

ظلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية في مستوى أكبر من 100 إصابة لليوم الـ17 على التوالي اليوم، مع استمرار الإصابات المحلية في منطقة سول الكبرى.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 110 إصابات جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22 ألفا و893 إصابة.

ولاية فيكتوريا سجلت أدنى عدد إصابات منذ 24 يونيو/حزيران الماضي (غيتي)

07:00 ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل تراجعا مهما بالإصابات

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية -التي تواجه أكبر موجة انتشار لفيروس كورونا في البلاد- تسجيل أقل عدد يومي لحالات العدوى الجديدة خلال 3 أشهر اليوم، مما يضعها على الطريق نحو تخفيف العزل العام المشدد في عاصمة الولاية بحلول نهاية الشهر الجاري.

وذكرت الولاية -وهي ثاني أكبر ولايات أستراليا تعدادا للسكان وموطن نحو ربع سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة- أنها سجلت 21 حالة عدوى جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في أدنى مستوى منذ 24 يونيو/حزيران الماضي.

06:00 المكسيك تسجل نحو 4900 إصابة

قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 4841 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و624 وفاة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بالبلاد وصل إلى 688 ألفا و954 إصابة و72 ألفا و803 وفيات.

وقال هوغو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة إن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن.

04:45 الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 18 سبتمبر/أيلول نزولا من 32 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 24 حالة جديدة خالية من الأعراض ارتفاعا من 20 في اليوم السابق.

ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.

عدد الإصابات بالبرازيل قارب 4.5 ملايين حالة (رويترز)

03:10 ارتفاع الوفيات يتواصل في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء الجمعة تسجيل 39 ألفا و797 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و858 وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 4 ملايين و495 ألفا و183 إصابة، ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 135 ألفا و793 شخص، وذلك بعد تسجيل 858 حالة جديدة خلال 24 ساعة، مسجلة بذلك ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

02:20 الإصابات بجنوب أفريقيا تتجاوز 657 ألفا

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة المنقضية 2055 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع الإجمالي لأكثر من 657 ألف حالة، بينما سجلت 85 وفاة جديدة مما رفع عدد الوفيات إلى 15 ألفا و857 حالة، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

وقد جاء في بيان متلفز للرئيس سيريل رامابوزا أن الرحلات الدولية ستستأنف اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مضيفا "سنسمح بالدخول للبلاد من أجل العمل والترفيه والرحلات الأخرى".

01:30 عدد وفيات مفاجئ خلال الأسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كوفيد-19، والبالغة نحو 50 ألف شخص، مرتفع بشكل غير مقبول، مع اقتراب تسجيل مليون وفاة في العالم.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن معدلات الوفيات والإصابات بالفيروس في العالم تعد في حالة استقرار بدلا من أن ترتفع بشكل كبير، فإن الأرقام العالمية تنطوي على زيادات مفاجئة على المستويات الإقليمية والمحلية الأدنى.

01:20 حملة شرطية بمقاطعة كيبيك الكندية لضمان امتثال المواطنين

أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية أنها سترسل دوريات شرطة إلى أكثر من ألف حانة ومطعم خلال عطلة نهاية الأسبوع، لضمان امتثال المواطنين لإجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزيرة السلامة العامة جنفياف غيلبو -خلال مؤتمر صحافي- إن "هذه عملية ضخمة وواضحة تهدف إلى تحري الأماكن التي قد يكون فيها قصور أو مشاكل".

00:50 هولندا تطبق إجراءات أكثر صرامة

أعلنت الحكومة الهولندية تطبيق إجراءات صحية أكثر صرامة في مدينتي أمستردام وروتردام ومدن كبرى أخرى، وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وفي المناطق المتضررة، سيتعين على المطاعم والحانات التوقف عن استقبال الضيوف في منتصف الليل والإغلاق عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي، ويجب أن تكون التجمعات أقل من 50 شخصا، سواء في الداخل أو في الخارج.

00:10 الأرجنتين تمدد الإغلاق الاقتصادي والاجتماعي

قررت حكومة الأرجنتين تمديد العمل بإجراءات الإغلاق الاقتصادي والاجتماعي في كافة أرجاء البلاد حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقا لرسالة عبر الفيديو نشرها المكتب الصحفي لرئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز.

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