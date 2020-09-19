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قتيلان و14 جريحا في إطلاق نار على حفل في نيويورك

حوادث إطلاق النار باتت مألوفة بالمدن الأميركية (الفرنسية)
حوادث إطلاق النار باتت مألوفة بالمدن الأميركية (الفرنسية)
19/9/2020

أعلنت الشرطة الأميركية اليوم السبت مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين إثر إطلاق نار في حفل بولاية نيويورك، ولم تتضح دوافع الهجوم حتى الآن.

وقال قائد الشرطة مارك سيمونز إن رجلا وامرأة في أواخر العشرينات من العمر قتلا في حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة روشستر المطلة على بحيرة أونتاريو في ولاية نيويورك.

وأصيب في الحادث 14 آخرون تم نقلهم إلى مستشفيين بالمدينة، وأفادت مصادر الشرطة أن حياة الجرحى غير مهددة.

وعاد سيمونز ليقول "إنها حقا مأساة ذات أبعاد أسطورية". وأوضح أن الشرطة بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

ووقع إطلاق النار بالدقائق الأولى من صباح اليوم، وشوهد نحو 100 شخص يركضون في "مشهد فوضوي للغاية".

وحتى اللحظة لم تفصح الشرطة عن هويات الجرحى، ولكنها أوضحت أن أعمارهم تتراوح بين 18 و22 عاما.

ونقلت "سي إن إن" الشرطة لم تعتقل حتى الآن أي مشتبه به على خلفية عملية إطلاق النار. كما لم يتضح ما إذا كان مصدر إطلاق النار شخصا واحدا أو أكثر.

المصدر : الصحافة الأميركية + وكالات

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