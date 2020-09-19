شاهد.. لبنانيون وسوريون يواجهون خطر الموت في رحلة اللجوء إلى أوروبا

شهدت الشواطئ اللبنانية خلال الأسبوعين الماضيين حركة قوارب غادرت سواحل شمال لبنان باتجاه قبرص بشكل غير نظامي وعلى متنها عشرات اللاجئين اللبنانيين والسوريين.

وبينما نجحت مجموعات من هؤلاء اللاجئين في الوصول إلى قبرص أعادت السلطات نحو 100 منهم إلى لبنان، فيما توفي أطفال ورجال خلال رحلتهم المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.

وقال شمس الدين كردلي -وهو لاجئ لبناني عائد- إنه لم يعد هناك مستقبل واضح "نحن نبيع ما فوقنا وتحتنا لنطلع ونخاطر، نعم نخاطر، فهل نحن نعيش بأمان؟".

من جهته، أشار المستشار الإقليمي للأمن الغذائي في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" (ESCWA) إلى أن حوالي 50-55% من اللبنانيين تحت خط الفقر "وهذا الرقم مرتبط بشكل مباشر بقدرة هذه الفئات على الحصول على الاحتياجات الغذائية الأساسية".