رادار ومركبات قتالية مصفحة.. الجيش الأميركي يرسل تعزيزات إلى قواته في شمال شرقي سوريا

أعلن الجيش الأميركي أمس الجمعة عن تعزيز انتشاره العسكري في شمال شرقي سوريا على الرغم من جهود سابقة للحد من وجوده هناك، في خطوة تأتي بعد التوتر بين القوات الأميركية والروسية بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم القيادة العقيد بيل أوربان في تصريح للصحفيين إنه تم إرسال رادار من طراز "سينتنال" (Sentinel) ومركبات قتالية مصفحة من طراز برادلي (Bradley) "لدعم القوات الأميركية في المنطقة الأمنية السورية وزيادة طلعات الطيران فوق تلك القوات".

وأضاف أوربان أن هذه التعزيزات تهدف إلى "المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف"، وأن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى التصادم مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف في حال تطلب الأمر ذلك".

M2A2 Bradley Fighting Vehicles have arrived in North East Syria. The Bradley's enable continued force protection for @Coalition partners in their ongoing #defeatdaesh mission. pic.twitter.com/5lY1HDwPf7 — Inherent Resolve (@CJTFOIR) September 18, 2020

وكانت شبكة "إن بي سي" (NBC) الإخبارية قد نقلت عن 3 مسؤولين في البنتاغون قولهم إن واشنطن ستنشر عددا صغيرا من القوات الأميركية في سوريا، لثني الجيش الروسي عن العبور إلى المنطقة الأمنية الشرقية، حيث تتمركز القوات الأميركية وقوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية.

وأفاد بيان صادر عن التحالف الدولي بأن هذه المركبات ستستخدم من قبل جنود أميركيين، وأنها ستوفر قابلية التحرك بحرية لقوات التحالف في المنطقة.

القوات الأميركية في سوريا

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب مدرعات برادلي من سوريا، في إطار محاولته أوائل عام 2019 سحب جميع قواته من هناك، قبل أن يعود ويوافق على ترك المئات من الجنود الأميركيين لحماية آبار النفط.

وقد أدت بعض الحوادث في الأسابيع الأخيرة بشمال شرق سوريا إلى وضع الجيش الأميركي في مواجهة مع القوات الروسية المنتشرة الآن على الحدود مع تركيا بموجب اتفاق مع أنقرة.

وأصيب في نهاية أغسطس/آب 7 جنود أميركيين بجروح في حادث تصادم مع عربات قتالية روسية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على تويتر مدرعات ومروحيات روسية تحاول منع عربات أميركية من التقدم، ثم إجبارها على الخروج من المنطقة.