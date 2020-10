رادار ومركبات قتالية مصفحة.. الجيش الأميركي يرسل تعزيزات إلى قواته في شمال شرقي سوريا

أعلن الجيش الأميركي أمس الجمعة عن تعزيز انتشاره العسكري في شمال شرقي سوريا على الرغم من جهود سابقة للحد من وجوده هناك، في خطوة تأتي بعد التوتر بين القوات الأميركية والروسية بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم القيادة العقيد بيل أوربان في تصريح للصحفيين إنه تم إرسال رادار من طراز "سينتنال" (Sentinel) ومركبات قتالية مصفحة من طراز برادلي (Bradley) "لدعم القوات الأميركية في المنطقة الأمنية السورية وزيادة طلعات الطيران فوق تلك القوات".

وأضاف أوربان أن هذه التعزيزات تهدف إلى "المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف"، وأن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى التصادم مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف في حال تطلب الأمر ذلك".

M2A2 Bradley Fighting Vehicles have arrived in North East Syria. The Bradley's enable continued force protection for @Coalition partners in their ongoing #defeatdaesh mission. pic.twitter.com/5lY1HDwPf7

— Inherent Resolve (@CJTFOIR) September 18, 2020