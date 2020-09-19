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رئيس فنزويلا: وزير خارجية أميركا فشل في دفع الجيران لخوض حرب ضدنا

مادورو اعتبر جولة وزير الخارجية الأميركي محاولة لزيادة شعبية ترامب قبيل الانتخابات (الأوروبية)
مادورو اعتبر جولة وزير الخارجية الأميركي محاولة لزيادة شعبية ترامب قبيل الانتخابات (الأوروبية)
19/9/2020

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أميركا الجنوبية كانت من أجل "التحريض على الحرب" ضد فنزويلا "ولكنها باءت بالفشل".

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي أمس الجمعة، قال مادورو "بومبيو يقوم بجولة للتحريض على الحرب ضد فنزويلا، لكنها ارتدت عليه.. لقد فشل في جميع محاولاته لحشد حكومات القارة من أجل تنظيم أنفسهم في حرب ضد فنزويلا".

واعتبر مادورو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت تسعى، من خلال جولة بومبيو في المنطقة، لزيادة شعبية ترامب قبل الانتخابات.

وكان بومبيو بدأ يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري جولة في أميركا الجنوبية، تشمل سورينام وغويانا والبرازيل وكولومبيا.

وقد دعا وزير الخارجية الأميركي بشكل صريح إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي.

وقبل الزيارة، قالت الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير من المنتظر أن يبحث مع مسؤولي تلك الدول سبل زيادة التعاون المشترك ضد حكومة مادورو.

وأمس الجمعة، كثف بومبيو الضغوط على الرئيس الفنزويلي، وأعلن عن تسيير دوريات بحرية مشتركة مع غويانا لمكافحة تهريب المخدرات بالقرب من حدودها المتنازع عليها مع فنزويلا.

وزير الخارجية الأميركي بومبيو زار أمس الجمعة البرازيل ضمن جولة بأميركا الجنوبية (رويترز)

تاجر مخدرات
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس غويانا محمد عرفان علي، اتهم بومبيو حكومة مادورو بـ "قتل شعب فنزويلا". ووصف الرئيس الفنزويلي بأنه "تاجر المخدرات المتهم" قائلا "هذا يعني أنه يجب أن يرحل".

ومن جانبه، قال عرفان علي "يسعدني أن أعلن أن غويانا والولايات المتحدة ستعملان على تعميق التعاون في مجال الأمن، مع التركيز بشكل خاص على الأمن البحري والدوريات المشتركة لمنع تهريب المخدرات".

 وعاد بومبيو ليوضح أن الاتفاق الأمني الجديد بين البلدين سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل.

في غضون ذلك، دعت الخارجية البرازيلية للقضاء على نظام الرئيس مادورو الذي وصفته بأنه لا يتمتع بالشرعية.

وفي المقابل، انتقد رئيس البرلمان البرازيلي زيارة بومبيو لبلاده، وقال إن هدفها انتخابي.

ومن جانب آخر أوضح رئيس سورينام في أعقاب لقائه مع بومبيو أنه لم يبحث معه استخدام أراضي الدولة لتنظيم عمليات عسكرية ضد فنزويلا.

المصدر : وكالات

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