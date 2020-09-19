وسط صراع انتخابي.. ترامب يعلن نيته تعيين قاض جديد في المحكمة العليا دون تأخير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت أنه "ملزم" بتسمية قاض جديد في المحكمة العليا "دون تأخير"، غداة وفاة عميدة قضاتها روث بادر غينسبورغ عن عمر يناهز الـ87 عاما.

وبرر ترامب إعلانه في تغريدة أن تسمية قضاة لهذه المحكمة هو "القرار الأهم" الذي ينتخب من أجله رئيس، في وقت يطالب فيه الديمقراطيون بإرجاء هذا الأمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت القاضية التي كافحت من أجل حقوق النساء والأقليات ومن أجل البيئة، تعاني من مشكلات صحية منذ بضع سنوات ونقلت إلى المستشفى مرتين خلال الصيف، فيما كان الديمقراطيون يتابعون عن كثب وضعها الصحي خشية أن يسارع دونالد ترامب إلى تعيين خلف لها.

Statement from the President on the Passing of Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg pic.twitter.com/N2YkGVWLoF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

وكانت إذاعة "إن بي آر" (NPR) ذكرت أن القاضية أفصحت عن وصيتها الأخيرة لحفيدتها كلارا سبيرا، إذ قالت لها قبل وفاتها "أعز أمنية لدي هي عدم استبدالي طالما لم يؤد رئيس جديد اليمين الدستورية".

وبموجب الدستور، يختار الرئيس مرشحه ويطرحه على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. وأبلغ رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل منذ الآن أنه سيجري عملية تصويت على الرغم من أنه رفض عام 2016 تنظيم جلسة استماع إلى قاض اختاره باراك أوباما لهذا المنصب بحجة أنه كان عاما انتخابيا.