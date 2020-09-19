البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

اعتراض طرد موجّه إلى ترامب يحوي مادة "الريسين" السامة

مكتب التحقيقات الفدرالي والاستخبارات فتحا تحقيقا حول إرسال طرد مسموم للبيت الأبيض (رويترز-أرشيف)
مكتب التحقيقات الفدرالي والاستخبارات فتحا تحقيقا حول إرسال طرد مسموم للبيت الأبيض (رويترز-أرشيف)
19/9/2020

كشفت مصادر إعلامية أميركية أن السلطات اعترضت قبل أيام طردا موجّها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحتوي على مادة "الريسين" السامة.

ويتم فرز رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارجية قبل تسليمها، وأجري اختباران لتأكيد وجود هذه المادة في الطرد.

وأفادت المصادر الإعلامية بأن الاستخبارات الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) يحققان في هذا الأمر.

ومادة "الريسين" شديدة السُّمّية، وتسبب في حال تناولها الغثيان والقيء ونزيفا داخليا في المعدة والأمعاء، يتبعه بعد ذلك فشل وظائف الكبد والطحال والكلى، وهو ما يُفضي إلى الوفاة.

المصدر : الصحافة الأميركية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)