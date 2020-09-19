اعتراض طرد موجّه إلى ترامب يحوي مادة "الريسين" السامة

كشفت مصادر إعلامية أميركية أن السلطات اعترضت قبل أيام طردا موجّها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحتوي على مادة "الريسين" السامة.

ويتم فرز رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارجية قبل تسليمها، وأجري اختباران لتأكيد وجود هذه المادة في الطرد.

وأفادت المصادر الإعلامية بأن الاستخبارات الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) يحققان في هذا الأمر.

ومادة "الريسين" شديدة السُّمّية، وتسبب في حال تناولها الغثيان والقيء ونزيفا داخليا في المعدة والأمعاء، يتبعه بعد ذلك فشل وظائف الكبد والطحال والكلى، وهو ما يُفضي إلى الوفاة.