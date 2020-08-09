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شاهد.. مسلحون بلباس مدني يطلقون النار على متظاهرين في بيروت

مسلحون أطلقوا النار مباشرة على المحتجين وسط بيروت (مواقع التواصل)
مسلحون أطلقوا النار مباشرة على المحتجين وسط بيروت (مواقع التواصل)
9/8/2020

انتشرت صور وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمسلحين بلباس مدني يطلقون النار مباشرة على محتجين لبنانيين خرجوا أمس في مظاهرات طالبت بالحساب، و"تعليق المشانق"؛ عقب إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي وخلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وتطورت المظاهرات أمس إلى مصادمات مع القوى الأمنية، وأسفرت عن قتيل من القوى الأمنية وعشرات الجرحى من المحتجين.

وعقب انتشار الصور والفيديو، طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من مدعي عام التمييز الاطلاع على الصور، وطلبت منه إجراء التعقبات بحق هؤلاء، وترتيب النتائج القانونية كافة.

وفي وقت كان الحديث يدور عن أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت أمس الرصاص المطاطي، غرد وزير الصحة اللبنانية السابق الدكتور محمد جواد خليفة محذرا من خطورة هذا السلاح الذي قد يؤدي إلى الوفاة.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصور والفيديو، وسألوا عن هوية هؤلاء، ولمن يتبعون؟

 

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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