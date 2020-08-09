شاهد.. مسلحون بلباس مدني يطلقون النار على متظاهرين في بيروت

انتشرت صور وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمسلحين بلباس مدني يطلقون النار مباشرة على محتجين لبنانيين خرجوا أمس في مظاهرات طالبت بالحساب، و"تعليق المشانق"؛ عقب إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي وخلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وتطورت المظاهرات أمس إلى مصادمات مع القوى الأمنية، وأسفرت عن قتيل من القوى الأمنية وعشرات الجرحى من المحتجين.

وعقب انتشار الصور والفيديو، طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من مدعي عام التمييز الاطلاع على الصور، وطلبت منه إجراء التعقبات بحق هؤلاء، وترتيب النتائج القانونية كافة.

وفي وقت كان الحديث يدور عن أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت أمس الرصاص المطاطي، غرد وزير الصحة اللبنانية السابق الدكتور محمد جواد خليفة محذرا من خطورة هذا السلاح الذي قد يؤدي إلى الوفاة.

للعلم فقط. الرصاص المطاطي ممكن يقتل او يسبب عطل دائم اذا لزم الأمر يستعمل على الأرجل فقط مبارح ب احدى المستشفيات ٧ عيون (open surgical eyes) و طحال بالبطن مفجور — Mohamad Jawad Khalifeh (@MohamadJawadKh1) August 9, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصور والفيديو، وسألوا عن هوية هؤلاء، ولمن يتبعون؟