ليبيا.. لقاء مرتقب بالقاهرة بين عقيلة صالح والسفير الأميركي ورصد هبوط طائرتين دعما لحفتر

قال مصدر مقرب من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، للجزيرة، إن صالح سيلتقي اليوم السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف المصدر أن صالح ونورلاند سيبحثان في لقائهما وقفا دائما لإطلاق النار في ليبيا، والدفع باتجاه مفاوضات الحل السياسي السلمي، والشفافية في توزيع عائدات النفط الليبي.

وأوضح أن على أجندة اجتماع صالح والسفير الأميركي مسألة وجود القوات الأجنبية في ليبيا، وآليات انسحابها من مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية.

طائرتا شحن بسرت والجفرة

من جانب آخر قال العميد عبد الهادي دراه الناطق باسم غرفة عمليات سرت-الجفرة في ليبيا إنهم رصدوا خلال الساعات الماضية هبوط طائرتي شحن عسكرية في مواقع تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف دراه في تصريح أن طائرتي الشحن من نوع اليوشن روسية الصنع، هبطت إحداهما في مطار مدينة سرت، والأخرى في قاعدة الجفرة الجوية وسط البلاد.

وأشار إلى أن حمولة الطائرتين غير معروفة، لكن يرجح أن تكون عتادا عسكريا، لافتا إلى أنه سبق رصد طائرات تحمل عتادا عسكريا أكثر من مرة.

ولا يزال القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا تواصل المزيد من الحشد في جبهة سرت، من مختلف المدن والمناطق، استعدادا لبدء عملية تحرير المنطقة (سرت والجفرة) من قبضة قوات حفتر.