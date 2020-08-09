كورونا.. أميركا تتجاوز 5 ملايين إصابة والبرازيل 100 ألف وفاة والعراق والسعودية يتصدران عربيا

تجاوزت الولايات المتحدة رسميا اليوم الأحد سقف 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا، وفي حين باتت البرازيل ثاني دولة تسجل أكثر من 100 ألف وفاة، واصل العراق والسعودية التصدر عربيا على صعيد الإصابات والوفيات جراء الفيروس الذي لا يزال يتفشى بوتيرة مرتفعة في عدة مناطق بالعالم.

وسجلت الولايات المتحدة الأيام القليلة الماضية معدلات يومية بنحو 54 ألف إصابة، ورغم أن وتيرة الإصابات تراجعت مقارنة بنحو 70 ألفا كمعدل يومي الشهر الماضي، فإن نسق تفشي الوباء لا يزال مرتفعا في عدة ولايات، خاصة في جنوب وغرب البلاد.

ووفق أحدث الإحصائيات التي ينشرها موقع "ورلد ميتر"، فقد ارتفع إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و168 ألفا، في حين بلغت الوفيات 165 ألفا، وهناك توقعات بأن تبلغ 300 ألف وفاة بنهاية العام الجاري.

وقد ندد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن اليوم بإدارة الرئيس دونالد ترامب للأزمة الناتجة عن الوباء، كما اتهم الديمقراطيون ترامب اليوم بتجاوز الدستور عندما أقر إجراءات لمساعدة فئات من الأميركيين المتضررين من الأزمة.

وفي البرازيل التي تعد الأكثر تضررا في أميركا اللاتينية، تجاوزت الوفيات 100 ألف، في حين كان إجمالي الإصابات قد تجاوز 3 ملايين.

ورغم ذلك، اكتفى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي أعلن مؤخرا تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، بنشر تغريدة سلط فيها الضوء على عدد المتعافين وأشاد بانتصار فريقه المفضل لكرة القدم.

وإلى جانب أميركا اللاتينية التي تجاوز عدد المصابين فيها قبل أيام 5 ملايين، يتواصل تفشي الفيروس بسرعة في مناطق أخرى بالعالم، وتعد الهند حاليا الأكثر تضررا في آسيا، وكانت الإصابات فيها بالفيروس قد تجاوزت مليونين.

وفي أفريقيا التي سجلت حتى الآن أكثر من مليون إصابة تتركز في 5 دول، تجاوزت الوفيات في جنوب أفريقيا 10 آلاف حالة وفاة.

عالميا بات عدد الإصابات قريبا جدا من 20 مليون إصابة، بينها 732 ألف حالة وفاة، في حين يقترب عدد المتعافين من 13 مليونا.

وفي أوروبا، تزداد المخاوف في بعض دول القارة مع تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات، ومن هذه الدول بريطانيا التي سجلت أكثر من 1000 إصابة جديدة على غرار ألمانيا وفرنسا التي فرضت ارتداء الكمامات في الأحياء المكتظة بباريس ومرسيليا، بالإضافة إلى منتجع الريفييرا السياحي الشهير في سان تروبيه.

العراق والسعودية

عربيا، أعلن العراق اليوم تسجيل 82 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا مما يرفع إجمالي الوفيات إلى نحو 5400 وفاة.

كما أعلنت السلطات العراقية تسجيل أكثر من 2700 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى أكثر من 150 ألفا، تعافى منهم 107 آلاف.

وفي السعودية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد العراق من حيث الإصابات والوفيات، تم اليوم تسجيل 37 وفاة مما يرفع الإجمالي إلى أكثر 3100 وفاة، كما تم تسجيل ما يزيد على 1400 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 288 ألف إصابة.

وفي دول الخليج الأخرى، سجلت حالات وفاة قليلة وبضع مئات من الإصابات في كل من سلطنة عمان والكويت والإمارات وقطر.

ولا تزال تسجل وفيات ومئات الإصابات في كل من الجزائر والمغرب، في حين تزايدت الإصابات المحلية في عدة محافظات تونسية مما أثار مخاوف من تفشي الفيروس مجددا بعدما كانت السلطات على وشك السيطرة عليه.

لقاحات بتركيا

وفي تركيا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن بلاده تحرز تقدما كبيرا في مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية ضد فيروس كورونا بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والجامعات.

وقال أردوغان خلال افتتاحه مركز التكامل التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) بولاية كوجه إيلي (شمال غربي تركيا) إن بلاده تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين في قائمة منظمة الصحة العالمية للدول المطورة للقاحات.

وأضاف أنه يتواصل العمل في تركيا على 8 أنواع من اللقاحات و10 أدوية مختلفة في إطار "منصة تركيا كوفيد-19" التي تشكلت بقيادة هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية.

وتراجعت وتيرة تفشي فيروس كورونا في تركيا، لكن وزير الصحة فخري كوجة حذر اليوم الأتراك من التراخي في مكافحة الوباء، مؤكدا أن خطر الوباء لا يزال قائما.