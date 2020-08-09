كورونا.. 20 مليون إصابة حول العالم نصفها في أميركا والبرازيل والهند

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول العالم حتى صباح اليوم الأحد -بحسب جامعة جونز هوبكنز الأميركية- 19 مليونا و637 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 12 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات 726 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك. وأظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أميركا سجلت رقما قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا أمس السبت، مع وصول إجمالي الإصابات بالفيروس فيها حتى الآن إلى أكثر من 5 ملايين شخص، كما أنها سجلت أكثر من 160 ألف وفاة وهو ما يصل إلى نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم بسبب الفيروس.

وجاءت هذه الأرقام في الوقت الذي وقّع فيه الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف تقديم مساعدات اقتصادية للأميركيين المتضررين من وباء كورونا، بعد فشل البيت الأبيض في التوصل لاتفاق مع الكونغرس بهذا الشأن.

وفي البرازيل، تجاوز عدد ضحايا الفيروس 100 ألف وفاة، وهو يواصل الصعود مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم في معظم مدن البلاد، وذلك على الرغم من أن الوباء لم يصل ذروته بعد.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية -يوم السبت- تسجيل 905 وفيات و49 ألفا و970 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 3 ملايين.

وسجلت المكسيك يوم أمس 6495 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و695 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 475 ألفا و902 إصابة و52 ألفا و6 وفيات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.

أوروبيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية -اليوم الأحد- ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، بواقع 1122 إصابة مقابل 555 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 215 ألفا و891 حالة، وارتفع عدد الضحايا بواقع حالة وفاة واحدة مسجلا 9196.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 314 ألفا و362 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفا و503 حالات، وقد تعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد عن تسجيل 5189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 887 ألفا و536 حالة، وهو رابع أكبر عدد إصابات في العالم، وزاد عدد الوفيات الرسمي إلى 14 ألفا و931 بعد وفاة 77 شخصا في الساعات الـ24 الماضية.

من جانبها، أعلنت سلطات العاصمة الفرنسية باريس أن وضع الكمامة الوقائية سيصير إلزاميا اعتبارا من الاثنين في بعض المناطق المكتظة في المدينة وضواحيها، في وقت يتواصل فيه انتشار فيروس كورونا المستجد في فرنسا والعالم.

وفي أستراليا، أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة تسجلها من ضحايا الوباء، وذلك رغم ظهور مؤشرات على تراجع عدد الإصابات الجديدة.

وسجلت الولاية -وهي ثاني أكبر منطقة سكانية في البلاد، ومركز موجة تفش ثانية للمرض بأستراليا- 394 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في فيكتوريا 210 حالات.

الوباء يعود

وقالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم إن السلطات سجلت 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.

وأعلنت هونغ كونغ تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 63 حالة انتقال محلي، بينما تواصل السلطات جهودها لاحتواء عودة الفيروس للانتشار على مدى الشهر الماضي.

ووفقا لبيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، فإن العدد يشمل 8 حالات وافدة من الخارج، مقارنة مع 6 حالات في اليوم السابق.

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 283 ألفا و932 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6079 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين منه بلغ 260 ألفا و171 شخصا.

أما في الهند، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس البلاد إلى مليونين و153 ألفا و11 حالة، وذلك عقب تسجيل 64 ألفا و399 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.

10 آلاف إصابة بجنوب أفريقيا

وفي أفريقيا، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عتبة المليون، لكن القارة تبقى الأقل تأثرا بالوباء بين القارات، حيث تنتشر الحالات بشكل متفاوت بين بلد وآخر.

وتجاوزت حصيلة المتوفين جراء الفيروس 10 آلاف شخص في جنوب أفريقيا منذ تفشيه في البلاد في مارس/آذار، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وسجّلت جنوب أفريقيا 553 ألفا و188 إصابة بفيروس كورونا، أي أكثر من نصف عدد الإصابات في القارة السمراء، وخامس أكبر حصيلة على صعيد العالم.

وفي مصر، سجلت اليوم 167 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا، صعودا من 141 إصابة و20 وفاة يوم الجمعة.

وأخرج الاتحاد الأوروبي -الجمعة- المغرب من قائمة الدول التي ألغى حظر السفر إليها، بسبب تدابير الوقاية من كورونا، ونشر المجلس الأوروبي قائمة حديثة للسفر إلى خارج دول الاتحاد، إذ يحدّث الاتحاد هذه القائمة مرة كل أسبوع.