بالفيديو.. تركيا تواصل تصنيع قطع لمقاتلات إف 35 الأميركية

تواصل تركيا تصنيع قطع للطائرة الأميركية المقاتلة من طراز إف-35 (F-35) بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن إنتاج المقاتلة سيستمر بمشاركة أنقرة حتى عام 2022.

وكانت الولايات المتحدة علقت مشاركة تركيا في برنامج التصنيع عقب شرائها منظومة إس 400 (S 400) الصاروخية من روسيا، إلا أن هذا التعليق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عام 2022.

وفي وقت سابق، طلبت تركيا شراء 100 مقاتلة من هذه المقاتلة الأميركية، وبدأت تدريب طياريها عليها، لكن الخلاف أوقف التدريب، ولم يسمح إلا بتسليم شكلي لـ3 طائرات لم يصل أي منها إلى الأراضي التركية.

ودخلت الجزيرة معملا تابعا لشركة "كوتشوك بازارلي" للصناعات الجوية، ورصدت عمليات تصنيع قطع هذه المقاتلات الأميركية المتطورة، علما أن تركيا تصنع 139 من قطع المقاتلة إف-35.

ويقول المدير التنفيذي للشركة طه كوتشوك بازارلي إن تركيا واحدة من 9 دول أساسية مشاركة في هذا البرنامج، ويوضح أن الشركة تعمل حاليا على تسليم قطع لـ3 آلاف طائرة، وإن هذا سيحقق أرباحا تتجاوز 9 مليارات دولار.

من جهته، يقول الخبير التركي في الصناعات الدفاعية أوزغور إيكشي إن الولايات المتحدة لن تجد بديلا لتركيا بسهولة، حيث إن إخراجها من البرنامج سيتيح لها الاستفادة من التقنيات لتطوير مقاتلاتها المحلية، فضلا عن استخدامها المقاتلات المتاحة لديها في حال عدم تسليمها مقاتلات إف-35.