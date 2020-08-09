بسبب كورونا والفساد.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين برحيل نتنياهو

واصل آلاف الإسرائيليين مظاهراتهم السبت في مناطق إسرائيلية مختلفة مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه وتعاطيه مع جائحة كورونا.

وتجمع آلاف الإسرائيليين أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة وعرضوا رسائل ضخمة على أحد المباني بمكان الاحتجاج تقول "انتهى وقتك"، ودعوا نتنياهو إلى الاستقالة بسبب ما يصفونه بفشله في حماية الوظائف والشركات التي تأثرت بالوباء.

وذكرت قناة "كان" الرسمية، أن قرابة 10 آلاف إسرائيلي تظاهروا أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس، كما تظاهر آلاف آخرون أمام منزله بمدينة قيسارية (شمال)، وأوضحت أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في عدة تقاطعات وشوارع وجسور من البلاد، وخاصة في مدينة تل أبيب.

وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بشكل فوري، مرددين شعارات مثل "هذه حرب على الفساد" و"هذا احتجاج من أجل استعادة الديمقراطية"، ودعا المتظاهرون إلى إدانة نتنياهو وحكومته.

في المقابل يتهم نتنياهو الذي أدى اليمين الدستورية لفترة خامسة رئيسا للوزراء في مايو/أيار الماضي بعد انتخابات فاز فيها بأغلبية ضئيلة، المتظاهرين بعدم احترام الديمقراطية ووسائل الإعلام الإسرائيلية بتشجيع المعارضة.

وتتصاعد الاحتجاجات بشكل خطير مؤخرا ضد نتنياهو، المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في 3 قضايا فساد، وانطلقت محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق المحاكمة ما بين عامين إلى 3 أعوام، بحسب تقديرات نشرتها صحف إسرائيلية.