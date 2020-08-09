عزِّ وامشِ.. مغردون يطالبون بتغيير العادات الاجتماعية الخاصة بالمآتم في السودان

أطلق مغردون سودانيون حملة إلكترونية على موقع تويتر، للتعبير عن رفضهم لبعض العادات الاجتماعية في المآتم وبيوت العزاء.

وتفاعل عدد كبير من المغردين والنشطاء مع وسم (هشتاغ) "#عزي_وامشي"، وطالبوا بإيقاف العادات الاجتماعية التي تمثل عبئا على أسرة المتوفى، فوق حزنها على من فقدت.

وقال بعض المغردين إن ما يقام من ولائم وأكل وشرب، بالإضافة إلى المبيت لما يقارب 15 يوما مع أهل المتوفى في بعض المناطق، يثقل كاهلهم ويكلفهم أعباء مالية كبيرة.

بينما تساءل آخرون: أليس من الأولى أن تذهب هذه الأموال صدقات عن الميت، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال تشابه ما يحدث في الأفراح والمناسبات العامة.

كما شارك بعض المغردين عبر الوسم قصصهم وتجاربهم الخاصة مع المآتم وبيوت العزاء السودانية، والتي تضمنت رفض بعضهم إقامة المآتم حسب وصية ذويهم وأقربائهم قبل وفاتهم.

5 الف ده اقل شئ بتصرف يومياً في البكاء للوجبات وعلى مدار اسبوع بتعمل قروش زي 35 الف دي اولى بيها الميت تتعمل بيها صدقة ليهو #عزي_وامشي — teƒα 🔥 (@tefaomer) August 6, 2020

السنة النبوية أصلاً ان لا تقام المآتم، وأن لا يولم في بيت الميت.. #عزي_وأمشي والناس البتسافر للعزاء تكتفي بالاتصال الهاتفي.. لو حصلت ليكم وفاة حاول اعفو الناس البعاد من مشقة السفر.. حوادث كتيرة حصلت في الطرق السفرية لناس جات تعزي وبقوا يعزوا فيها هي 💔 https://t.co/KUAQHIbufA — Samih Bayoumi #نعود_بحذر (@samihsalah) August 6, 2020

مافي اي داعي لي كمية الصواني البتطلع في البكيات دي

الناس حزينين على الميت وآخر همهم الاكل فعشان كدا الهاشتاق دا عجبني🙄#عزي_وامشي — شَــهْـــد (@shahdkhairii) August 6, 2020

" إصنعوا لآلِ جعفرَ طعاماً، فإِنَهُ قدْ أتاهُم امرٌ يُشغِلهم" ، جيب الأكل لأهل المرحوم، ما تجي تأكُل عندهم.#عزي_وامشي . — 𝐌osab 🅛 (@its_mosab) August 6, 2020

تقريباً نحن الدوله الوحيدة اللي بعملو عزايم في عزاء !!!

عشان نتخلص من العادات السلبية وما يكون هاشتاق بس اي حد بيمشي عزاء يعتذر وننشر ثقافة عزي وامشي 👌🏻

#عزي_وامشي — Randa Hindi 📿 (@randa_hindi) August 6, 2020

كميه من الفوضى و الكلام الفارغ و بيت البكاء بقلب زي بيت العرس بالونسه و الضحك و الموضعه بالاكل و الشراب و احلى شي تلبيه الاوامر (دا تقيل دا خفيف دا بتاع!!) #عزي_وامشي عشان ديل ميت ليهم زول ما شغالين تحتك! — الحَنِين☆🦄 (@NeenoOmer) August 6, 2020

ما لازم تاكلي شطه مع الاكل يا خالتو وما لازم تشربي الشاي لونو احمر وتقيل زي ما متعوده انتي جايه عزاء ما سمايه #عزي_وامشي — غدير (@ghazerr016) August 6, 2020

ما عارفه اصلاً كيف الناس بتقدر تشرب مويه ف بيت بكا خلي تاكل كمان!

انا بحس انو بياكلو ف الميّت عديل!!#عزي_وامشي — مريوة الحليوة🖤👅 (@Marwaah66) August 6, 2020

أهل المتوفي كفاية الفيهم لمتين الناس حتبطل تكون عبئ عليهم و تعزل تاكل شنو و تسيب شنو و تخليهم غصباً عنهم يسيبو اي شي و يفضلو مضطرين يقيفو في الناس و يخدموهم

أعمل الواجب و أمشي بيتك#عزي_وامشي — ALYAA (@alyaagone) August 5, 2020

دايرين لينا صدام قوي مع كمية من العادات المجتمعية السلبية. #عزي_وامشي

اطعام الطعام صدقة بس اولى بيها فئات أخرى فعلا محتاجة للاكل و اجرها اعتقد اعظم (الأطفال فاقدي السند/الخلاوي..الخ)

ادعم اهل الميت بوقفتك معاهم و تعاطفك و مساعدتهم في عمل صدقة جارية او دعم مادي يهون عليهم. — عباس (@3ibsi) August 6, 2020

ي جماعه انشرو حملة ضد الأكل و الشراب في البكيات

لانها حاجه سيئه جدا راعو لي مشاعر اهل الميت و لي الظروف الحاليا ما ممكن ناس يجو من البلد يقعدو 15 يوم علشان يعزو

في عادات وتقاليد لازم تتغير للابد انشرو ثقافه #عزي_وامشي — ميسا محمد🌼 (@MisaMohammed0) August 6, 2020

والله حاجه كعبه شديد ناس زعلانه وحزنانه ع فقيدهم وف نفس الوقت مفروض يأكلوك

ميته وخراب ديار وكيف ليكم نفس تاكلو ف بيت البكا وف حزن الناس#عزي_وامشي — Salma (@salma259999) August 6, 2020

انتهاء العزاء بانتهاء مراسم الدفن بتخفف علي ناس العزاء وبتخليهم يقدرو يحزنو علي فقيدهم بدل خساره قروش وتكاليف علي الفاضي والقروش دي احسن يتعمل بيها صدقه لي روح الميت احسن #عزي_وامشي — Lina (@Lina33662717) August 6, 2020

ينتهي العزاء بمراسم الدفن ما في اي داعي لعطلة الحداد و للأسبوع و اليوم ال 15 و ال 40

#عزي_وامشي — AYMAN ™ (@AtmanBdr) August 6, 2020

#عزي_وامشي

والدي ربنا يرحموا ويغفر ليه كان موصي اننا ما نعمل صيوان عزاء او اي شي فيهو تجمع بعد وفاتو ونفذنا وصيتو دي . — مو الدرديري (@MoeAldirdeery) August 6, 2020