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سياسة|سودان

عزِّ وامشِ.. مغردون يطالبون بتغيير العادات الاجتماعية الخاصة بالمآتم في السودان

مشهدٌ من شارع وسط الخرطوم عاصمة السودان (غيتي إيميجز)
مشهدٌ من شارع وسط الخرطوم عاصمة السودان (غيتي إيميجز)
9/8/2020

أطلق مغردون سودانيون حملة إلكترونية على موقع تويتر، للتعبير عن رفضهم لبعض العادات الاجتماعية في المآتم وبيوت العزاء.

وتفاعل عدد كبير من المغردين والنشطاء مع وسم (هشتاغ) "#عزي_وامشي"، وطالبوا بإيقاف العادات الاجتماعية التي تمثل عبئا على أسرة المتوفى، فوق حزنها على من فقدت.

وقال بعض المغردين إن ما يقام من ولائم وأكل وشرب، بالإضافة إلى المبيت لما يقارب 15 يوما مع أهل المتوفى في بعض المناطق، يثقل كاهلهم ويكلفهم أعباء مالية كبيرة.

بينما تساءل آخرون: أليس من الأولى أن تذهب هذه الأموال صدقات عن الميت، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال تشابه ما يحدث في الأفراح والمناسبات العامة.

كما شارك بعض المغردين عبر الوسم قصصهم وتجاربهم الخاصة مع المآتم وبيوت العزاء السودانية، والتي تضمنت رفض بعضهم إقامة المآتم حسب وصية ذويهم وأقربائهم قبل وفاتهم.

المصدر : خدمة سند

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