ألكسندرا لن تشيب أحلامها.. قصة "فراشة الثورة" وأصغر ضحايا كارثة بيروت

افتقد متظاهرون لبنانيون طفلة كانت تشارك في الاحتجاجات ضد الحكومة وسياسات المصارف، قبل أن ترحل متأثرة بجروحها في انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

ونعى لبنانيون عبر منصات التواصل الطفلة ألكسندرا نجار "فراشة بيروت" وأصغر ضحايا "زلزال" بيروت.

وكانت "ألكسندرا" من أبرز المشاركين في الاحتجاجات السابقة في بيروت، وبدت مفتقَدة خلال مظاهرات أمس.

من جهته، قال بوول نجار (والد ألكسندرا) إنها تلقت ضربة قوية على رأسها داخل المنزل إثر قوة الانفجار الذي طرحها أرضًا.

وتوجه في تصريحات مصوّرة إلى المسؤولين بالقول "كلكن مجرمين، ما قمتم به هو جريمة بحق عائلتنا، قتلتونا داخل بيتنا، محل ما لازم نكون آمنين".

كما توجه برسالة توحيد الى الشعب اللبناني طالبًا ألا يذهب موت ابنته من دون أثر، وعلى الشعب أن يتوحد من دون خلافات ولا طائفية.

هذا الفيديو للشهيدة الملاك إلكسندرا نجار أصغر شهيدة في مرفأ بيروت تغني لسلام و الطفولة الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته عصفورة في الجنة ♥️#ألكسندرا_نجار #انفجار_المرفأ_بيروت #بيروت_منكوبة pic.twitter.com/ckvs8Xrq4u — jihane_sy (@jiji__mass) August 8, 2020

من بعدك ما بقى نسكت يا ألكسندرا والا بنكون مشاركين بالجريمة البشعة اللي صارت 😭💔

عشان دمك يا صغيرتي وعشان دم الشهدا ما عدنا نسكت عن حق المظلومين وحق الشعب اللبناني #كلن_يعني_كلن #لبنان #لبنان_في_قلوبنا #لبنان_ينفجر #بيروت #بيروت_منكوبة #Lebanon #lebanon #BeirutExplosions pic.twitter.com/mUIG7FNp0T — Diana Haddad 🕊 (@DianaHaddad) August 8, 2020

#صباح_الخير شو ذنبها هل الطفله البريئة تموت كرمال ماشي الله يرحمها لزم نأخذ حقها وحق كل يلي ماتوا #الكسندرا_نجار #انفجار_المرفأ pic.twitter.com/bImjzWvJlA — pascale machalani (@pascalbachalani) August 8, 2020

شهيدة لبنان والطفوله الكسندرا pic.twitter.com/h5VlOOBYhE — Walid Toufic (@WalidToufic) August 8, 2020

كرامة الإنسان هي عندما تُنصت إلى قلبك وتطيعه. بول نجار، والد الطفلة ألكسندرا التي أدمعت قلوبنا، لقد أثبتت الليلة أن الحب يبني المجتمعات وأنّ النبل، حتى في قلب المأساة، يرتقي فوق كل شيء.الليلة قلت بصوت عالٍ وذكّرت المسؤولين كم هم حقيرون وصغار.ننحني لك ولحزنك الجليل. #لبنان__ينتفض — Ricardo Karam (@RicardoRKaram) August 8, 2020

وحدها لن تشيب أحلامها #الكسندرا_نجار 💔 — Vera Yammine (@VeraYammine) August 7, 2020

ما بتروح صورة الطفلة الكسندرا نجار من بالي. عمرها ٣ سنوات وقتلت في #انفجار_مرفأ_بيروت … ما ذنبها؟ كيف يتحمل أهلها هذا الوجع؟! تبدو كملاك من السموات. الله يعين والديها 🙏🏻 #لبنان #بيروت_منكوبة pic.twitter.com/CtjRjq17xb — Rima Maktabi (@rimamaktabi) August 8, 2020

الكسندرا الحلوة كانت عم تغنّي كلنا للوطن… بس الوطن غدرها والمجرمين بهل الوطن سرقوا حياتها …#السبت_بكل_الساحات pic.twitter.com/EbiyRL2Pvj — alia awada (@AlyaAwada) August 8, 2020