تمهيدا للمفاوضات الأفغانية بالدوحة.. بدء الإفراج عن آخر دفعة من سجناء طالبان وأميركا تعلن خفضا إضافيا لقواتها

رحبت حركة طالبان بقرار الحكومة الأفغانية إطلاق سراح آخر دفعة من سجناء الحركة، وقالت إنها مستعدة لبدء المفاوضات مع الحكومة في العاصمة القطرية الدوحة بعد اكتمال الإفراج عن أعضائها.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان سهيل شاهين في تصريحات للجزيرة إنه إذا تم إطلاق سراح هذه الدفعة الأخيرة من القائمة التي تضم 5 آلاف معتقل فإن الحركة مستعدة لبدء المفاوضات مع الحكومة الأفغانية خلال أسبوع.

وأضاف أن الجولة الأولى من المفاوضات ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة وبعدها سيختار الجانبان مكانا آخر لمواصلة المحادثات.

ووصف شاهين موافقة المجلس الأعلى للقبائل (اللويا جيرغا) على إطلاق سراح السجناء بالخطوة الإيجابية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر أمنية في حكومة كابل تأكيدها بدء إطلاق سراح 400 معتقل من حركة طالبان منذ السبت، وهم آخر دفعة من إجمالي 5 آلاف معتقل أفرجت سلطات كابل عنهم عبر دفعات في الأشهر القليلة الماضية.

في المقابل، انتهت طالبان قبل أكثر من أسبوع من الإفراج عمن تعتقلهم من القوات الحكومية، وعددهم ألفٌ، وذلك بموجب اتفاق أبرمته الحركة في فبراير/شباط الماضي في العاصمة القطرية مع الحكومة الأميركية، بهدف إنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ 19 عاما.

وشكل تعثر ملف تبادل السجناء بين طالبان والسلطات الأفغانية عقبة أساسية في طريق إطلاق محادثات السلام بين الطرفين، اللذين أكدا التزامهما باستكمال عملية تبادل السجناء قبل بدء المفاوضات.

الحكومة الأفغانية تختار العاصمة القطرية #الدوحة مكانا لعقد مفاوضات مع حركة #طالبان ..#قطر نجحت بالتوصل لاتفاق بين أميركا وطالبان بعد حرب استمرت 18 عاما وإحلال السلام في #أفغانستان ..

تدخلات #قطر تؤسس للسلام .. وتدخلات #حلف_الفجار تُدّمر الدول والمجتمعات .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 8, 2020

اللويا جيرغا

وكان زعماء القبائل الأفغانية قد وافقوا على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين في ختام أعمال "اللويا جيرغا"، تمهيدا لبدء المفاوضات الأفغانية الداخلية في الدوحة.

وقد طالب اجتماع المجلس الأعلى للقبائل في بيانه الختامي ببدء المحادثات الأفغانية دون تأخير، وطلب من الحكومة إطلاق سراح معتقلين أجانب وتسليمهم إلى دولهم.

وقال الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني -في ختام جلسات اجتماع "اللويا جيرغا"- إنه سيوقع الأحد قرارا رسميا بشأن إطلاق سراح من تبقى من سجناء حركة طالبان، بناء على توصية الزعماء القبليين.

وخاطب المجلس قائلا "أعزائي سأصدر اليوم قرارا لم يكن بإمكاني التوقيع عليه في حياتي، والآن احتراما لقراركم سأوقع على قرار الإفراج عن 400 من معتقلي حركة طالبان".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن اللائحة الرسمية للسجناء الذين سيفرج عنهم -والتي اطلعت عليها الوكالة- تضم عددا كبيرا من الذين أدينوا بجرائم خطيرة، وتورط الكثير منهم في اعتداءات أسفرت عن مقتل عشرات الأفغان والأجانب، وتشمل 150 محكوما بالإعدام وفق الوكالة.

وكان رئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله قال السبت إن جميع معتقلي طالبان المتبقين في السجون هم من الأفغان، وليس بينهم مقاتلون أجانب، مشيرا إلى أن المفاوضات ستبدأ بعد ثلاثة أيام من إطلاق سراحهم.

جانب من اجتماعات المجلس الأعلى للقبائل الأفغانية التي اختتمت الأحد في كابل (الأناضول)

القوات الأميركية

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن بلاده ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى أقل من 5 آلاف بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأضاف -في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية- أن عملية الانسحاب ستكون مرهونة بالظروف الميدانية.

يذكر أن اتفاق الدوحة المبرم بين الولايات المتحدة وطالبان يُمهد الطريق -وفق جدول زمني- لانسحاب أميركي على نحو تدريجي من أفغانستان.

وفي سياق منفصل، نقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني أن 7 من أفراد الشرطة الأفغانية قتلوا، وأصيب 16 آخرون في تفجير قنبلة استهدف مقرا للقوات الأفغانية في ولاية غزني وسط البلاد.