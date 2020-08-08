"يمكن إذا شاف أمه بيطلع من تحت التراب".. فيديو مبك لوالدة أحد مفقودي انفجار بيروت

كان يفترش الأرض على مقربة من مرفأ بيروت عندما كان غالب حاطوم ينتظر قريبه وصديق عمره عماد زهر الدين، وروى للجزيرة نت كيف أن العائلة تنتظر بحرقة أي خبر عن عماد الذي يعمل في حراسة المرفأ.

وعلى ما يبدو بات عماد (45 عاما) تحت أنقاض المرفأ.

وحاول غالب منع والدة عماد من القدوم إلى مكان الانفجار، لكن محاولاته فشلت، وأصرت الوالدة على انتظار ابنها قرب المرفأ.

ولدى وصولها بدأت بالبكاء والنحيب، وطلبت من جنود الجيش اللبناني الذي يغلقون الطريق إلى المرفأ -الذي أصبح منطقة عسكرية مغلقة- فتح الطريق أمامها لتبحث عن ابنها.

وقالت للجنود "خلوني شوف ابني وشم ريحتو، يمكن إذا شاف أمه يطلع من تحت التراب، ويرمش بعينو، ويقلي أنا فايق، تعي لعندي يا أمي".

والدة المفقود عماد زهرالدين، من مرفأ بيروت

"خليني شوف ابني، يمكن بس يشوفني يرمش بعينو" 💔#لبنان_ينفجر #بيروت_منكوبة pic.twitter.com/HO0nO8aNoH — Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) August 8, 2020

وكانت وزارة الصحة اللبنانية ذكرت أن حصيلة انفجار مرفأ بيروت بلغت أكثر 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح و21 مفقودا.