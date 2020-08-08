البث الحي
سياسة

"يمكن إذا شاف أمه بيطلع من تحت التراب".. فيديو مبك لوالدة أحد مفقودي انفجار بيروت

21 مفقودا ما زالت فرق الإنقاذ تبحث عنهم تحت أنقاض المرفأ (رويترز)
21 مفقودا ما زالت فرق الإنقاذ تبحث عنهم تحت أنقاض المرفأ (رويترز)
8/8/2020

كان يفترش الأرض على مقربة من مرفأ بيروت عندما كان غالب حاطوم ينتظر قريبه وصديق عمره عماد زهر الدين، وروى للجزيرة نت كيف أن العائلة تنتظر بحرقة أي خبر عن عماد الذي يعمل في حراسة المرفأ.

وعلى ما يبدو بات عماد (45 عاما) تحت أنقاض المرفأ.

وحاول غالب منع والدة عماد من القدوم إلى مكان الانفجار، لكن محاولاته فشلت، وأصرت الوالدة على انتظار ابنها قرب المرفأ.

ولدى وصولها بدأت بالبكاء والنحيب، وطلبت من جنود الجيش اللبناني الذي يغلقون الطريق إلى المرفأ -الذي أصبح منطقة عسكرية مغلقة- فتح الطريق أمامها لتبحث عن ابنها.

وقالت للجنود "خلوني شوف ابني وشم ريحتو، يمكن إذا شاف أمه يطلع من تحت التراب، ويرمش بعينو، ويقلي أنا فايق، تعي لعندي يا أمي".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية ذكرت أن حصيلة انفجار مرفأ بيروت بلغت أكثر 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح و21 مفقودا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

أعلنت تقديم شيك مفتوح لبيروت.. تركيا مستعدة لبناء المرفأ والأوروبيون للبنان: بإمكانكم الاعتماد علينا

أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي استعداد تركيا لإعادة بناء مرفأ بيروت المدمر من جديد، كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن بإمكان اللبنانيين الاعتماد على الأوروبيين، وذلك عشية انعقاد مؤتمر للمانحين للبنان.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة