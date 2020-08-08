بالفيديو.. عائدة من الموت بعد 3 أيام من انفجار مرفأ بيروت

بعد ثلاثة أيام من الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت وبدء انقطاع الأمل بالعثور على ناجين تحت الأنقاض، عثر على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

وذكرت إحدى الإذاعات اللبنانية على حسابها في إنستغرام أنه "بعد ست ساعات من العمل الدؤوب تمكن عناصر من الجيش والدفاع المدني ومتطوعون من إنقاذ الفتاة البالغة من العمر 17 عاما".

الجيش يعثر على امرأة تحت الركام في بيروت

ولا تزال على قيد الحياة…#انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/A7fHSKvPfW — Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) August 7, 2020

وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة أن حصيلة انفجار مرفأ بيروت حتى الآن تبلغ 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح. وتابع أن العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21.