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بالفيديو.. عائدة من الموت بعد 3 أيام من انفجار مرفأ بيروت

وزارة الصحة: 21 العدد المتبقي للمفقودين في انفجار بيروت (رويترز)
وزارة الصحة: 21 العدد المتبقي للمفقودين في انفجار بيروت (رويترز)
8/8/2020

بعد ثلاثة أيام من الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت وبدء انقطاع الأمل بالعثور على ناجين تحت الأنقاض، عثر على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

وذكرت إحدى الإذاعات اللبنانية على حسابها في إنستغرام أنه "بعد ست ساعات من العمل الدؤوب تمكن عناصر من الجيش والدفاع المدني ومتطوعون من إنقاذ الفتاة البالغة من العمر 17 عاما".

وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة أن حصيلة انفجار مرفأ بيروت حتى الآن تبلغ 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح. وتابع أن العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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