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شاهد.. متظاهرون يقتحمون مبنى الخارجية اللبنانية ويعلنونه مقرا للثورة

8/8/2020

اقتحمت مجموعة من المتظاهرين -بينهم عسكريون متقاعدون- اليوم السبت مقر وزارة الخارجية في محلة الأشرفية (شرقي بيروت)، معلنين اتخاذه "مقرا للثورة".

وقال المتحدث باسمهم العميد المتقاعد سامي رماح للصحفيين -في بيان تلاه- "من مقر وزارة الخارجية الذي اتخذناه مقرا للثورة، نطلق النداء إلى الشعب اللبناني المقهور للنزول إلى الساحات والمطالبة بمحاكمة كل الفاسدين".

وأحكم المتظاهرون سيطرتهم على المبنى، وقاموا بحراسته لحماية الوثائق والمحتويات التي بداخله.

وقال مراسل الجزيرة إن اقتحام المبنى تم من دون مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند

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