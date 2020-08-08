شاهد.. متظاهرون يقتحمون مبنى الخارجية اللبنانية ويعلنونه مقرا للثورة

ذكر موقع "كلوب أوف موزمبيق" (CLUB OF MOZAMBIQUE) أن شركة "كورنلدر"، التي تدير ميناء "بيرا" بموزمبيق منذ 1998، لم تُخطر مطلقا بتشغيل سفينة تحتوي على 2750 طنا من نيترات الأمونيوم متجهة إلى البلاد.
اقتحمت مجموعة من المتظاهرين -بينهم عسكريون متقاعدون- اليوم السبت مقر وزارة الخارجية في محلة الأشرفية (شرقي بيروت)، معلنين اتخاذه "مقرا للثورة".
وقال المتحدث باسمهم العميد المتقاعد سامي رماح للصحفيين -في بيان تلاه- "من مقر وزارة الخارجية الذي اتخذناه مقرا للثورة، نطلق النداء إلى الشعب اللبناني المقهور للنزول إلى الساحات والمطالبة بمحاكمة كل الفاسدين".
وأحكم المتظاهرون سيطرتهم على المبنى، وقاموا بحراسته لحماية الوثائق والمحتويات التي بداخله.
احتلال #وزارة_الخارجية من قبل الثوار وتحويلها الى مقر لثورة #١٧_تشرين #لبنان_ينتفض#يوم_الغضب pic.twitter.com/9WF4JEfZ3C
— adel samia (@adelsamia) August 8, 2020
وقال مراسل الجزيرة إن اقتحام المبنى تم من دون مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن.
اقتحام واحتلال وزارة الخارجية pic.twitter.com/8A3mhSLH69
— حسن Sas (@7sJkeaIhQw6IkRg) August 8, 2020