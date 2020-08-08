تشييع شعبي لضحايا انفجار مرفأ بيروت ودعوة لتعليق المشانق

تصدّر قائمة الترند في لبنان في الساعات الأخيرة وسمان، الأول "#السبت_بكل_الساحات" والآخر "#علقوا_المشانق"، فالأول دعا إلى تشييع شعبي لضحايا انفجار مرفأ بيروت، والآخر إلى محاسبة المسؤولين عنه.

وانطلقت دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي جاء فيها "صدر الحكم، أنتم قتلة.. العدالة للضحايا، والعار كل العار لكم جميعا، الانتقام من النظام".

وتفاعلت شرائح واسعة من اللبنانيين مع الدعوة للمشاركة في التشييع والمسيرات التي من المقرر أن تنطلق بعدها نحو مجلس النواب ومقر الحكومة.

ويطالب نشطاء بالاستمرار في التحرك ضد السياسات الرسمية والفساد، والتي كان آخرها انفجار مرفأ بيروت، مطالبين بتغيير النظام الحاكم ومحاكمته أيضا.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرات من مبنى شركة كهرباء لبنان الواقع قبالة مرفأ بيروت، والذي تضرر بشكل كبير من الانفجار، وصولا إلى ساحة الشهداء وسط بيروت بعد عصر اليوم السبت.

ودعا منظمو المسيرة المشاركين إلى التزام إجراءات الحماية من كورونا ومن اعتداءات الأمن اللبناني على المظاهرات، وإرفاق أرقام لجنة المحامين مع المحتجين.

العدالة للضحايا والموت للنظام وأركانه

في الرابع من آب 2020 انفجر فسادكم في وجوهنا كباراً وصغاراً.

في الرابع من آب انفجر اهمالكم المتمادي في وجه أبناء الوطن.

في الرابع من آب دمرتم بيروت بالكامل وحولتموها الى ركام.

وحده الشعب لملم وما زال يلملم اشلاءه pic.twitter.com/t8Z9v8GlDS — مجموعة شباب المصرف (@msmasref) August 7, 2020

نحن نترات الامونيوم

نحن الانفجار الذي سيطيح كراسيكم

نحن الحبال التي ستحاسبكم

نحن الحناجر التي ستعصف بكم

نحن الغضب الذي سيفضح تاريخكم

نحن الشعب الذي سيقضي على مزارعكم

نحن الحرية التي ستغتصب اجرامكم#السبت_بكل_الساحات #لبنان_ينتفض #بيروت_في_قلوبنا — Joseph Tawk (@josephtawk) August 7, 2020

سؤالي موجه لكل لبناني بعده لاحق وبطبل لأي زعيم وحزب واي تيار في #لبنان #بيروت الله يرحم كل شهيد/شهيدة والله وحده شايف حرقة قلب كل ام وبي وطفل. كرمالن نحن لازم نكون صوت واحد وما نوقع بفخ التقسيم الطائفي. حلنا نوعا بقى! #إعلام #تفجير_مرفأ_بيروت #Lebanon #LebanonProtests pic.twitter.com/ilotb08DPq — Jessy El Murr جيسي المرّ (@jessytrends) August 8, 2020

اليوم في #بيروت تظاهرة من أجل ضحايا التفجير.. pic.twitter.com/5W6uxt16iT — O m a r H a r k o u s (@oharkous) August 8, 2020

كل من يتمسك بمنصبه بعد اليوم هو مجرم. من رئيس الى وزير الى نائب.

واذا لم تستقيلوا من تلقاء نفسكم، اليوم الساعة الخامسة بعد الظهر يبدأ العد العكسي لازاحتكم، واحدا تلو الاخر.

كرمال هالقمرة الصغيرة، ما تتركوا البلد لهالمجرمين وكونوا كتار اليوم. #لبنان_ينتفض #السبت_بكل_الساحات pic.twitter.com/xtNlrEcRib — NicoleHajal (@NicoleHajal) August 8, 2020

وعلى وسم "#علّقوا_المشانق_بالساحات" دعا الناشطون إلى محاكمة المسؤولين اللبنانيين إثر انفجار بيروت.

واعتبر نشطاء أن التسمية الصحيحة لانفجار مرفأ بيروت هي "الجريمة"، قائلين إن كافة السياسيين اللبنانيين مسؤولون عنها ويتحملون مسؤوليتها.

ودعا النشطاء إلى ضرورة فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين ومعاقبتهم، وتغيير النظام الحاكم ككل.

كلكن يعني كلكن، ولا واحد بريىء منكن، نهبتونا، سرقتونا، ذلّيتونا، قتلتونا… لبنان حلو انتو اللي بشّعتوه، لبنان الكرامة انتو اللي ذلّيتوه #علقوا_المشانق_بالساحات pic.twitter.com/wolM1bp7nz — Nadine Jaber (@NadineJaber) August 8, 2020

أنا لبنانية منذ الولادة وميشال عون لا يمثلني ولا أعترف به كرئيس للجمهورية اللبنانية، كذلك الطاقم الحاكم القديم والجديد وأطالب بمحاكمة الجميع ! #ساقطون #علقوا_المشانق_بالساحات — Fatat Shlaylat '٣ (@ShlaylatF) August 7, 2020

ما تفكروا أذا أستقلتوا اليوم صرتوا محبوبين من الشعب لا فشرتوا كلكن يعني كلكن وحسابكن حيكون اليوم.#علقوا_المشانق_بالساحات — Jake 🇱🇧 (@J_notinterested) August 8, 2020