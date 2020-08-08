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تشييع شعبي لضحايا انفجار مرفأ بيروت ودعوة لتعليق المشانق

ناشطون دعوا إلى تعليق المشانق للمسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت (مواقع التواصل)
ناشطون دعوا إلى تعليق المشانق للمسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت (مواقع التواصل)
8/8/2020

تصدّر قائمة الترند في لبنان في الساعات الأخيرة وسمان، الأول "#السبت_بكل_الساحات" والآخر "#علقوا_المشانق"، فالأول دعا إلى تشييع شعبي لضحايا انفجار مرفأ بيروت، والآخر إلى محاسبة المسؤولين عنه.

وانطلقت دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي جاء فيها "صدر الحكم، أنتم قتلة.. العدالة للضحايا، والعار كل العار لكم جميعا، الانتقام من النظام".

وتفاعلت شرائح واسعة من اللبنانيين مع الدعوة للمشاركة في التشييع والمسيرات التي من المقرر أن تنطلق بعدها نحو مجلس النواب ومقر الحكومة.

ويطالب نشطاء بالاستمرار في التحرك ضد السياسات الرسمية والفساد، والتي كان آخرها انفجار مرفأ بيروت، مطالبين بتغيير النظام الحاكم ومحاكمته أيضا.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرات من مبنى شركة كهرباء لبنان الواقع قبالة مرفأ بيروت، والذي تضرر بشكل كبير من الانفجار، وصولا إلى ساحة الشهداء وسط بيروت بعد عصر اليوم السبت.

ودعا منظمو المسيرة المشاركين إلى التزام إجراءات الحماية من كورونا ومن اعتداءات الأمن اللبناني على المظاهرات، وإرفاق أرقام لجنة المحامين مع المحتجين.

 

 

وعلى وسم "#علّقوا_المشانق_بالساحات" دعا الناشطون إلى محاكمة المسؤولين اللبنانيين إثر انفجار بيروت.

واعتبر نشطاء أن التسمية الصحيحة لانفجار مرفأ بيروت هي "الجريمة"، قائلين إن كافة السياسيين اللبنانيين مسؤولون عنها ويتحملون مسؤوليتها.

ودعا النشطاء إلى ضرورة فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين ومعاقبتهم، وتغيير النظام الحاكم ككل.

 

 

 

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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