ترامب يتعهد بإبرام اتفاقيات سريعا مع كوريا الشمالية وإيران إذا فاز بولاية ثانية

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيبرم سريعا اتفاقيات مع كوريا الشمالية وإيران إذا فاز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من دون أن يحدد الشروط التي يريدها لمثل هذه الاتفاقيات.

وقال ترامب -في مؤتمر صحفي عقده أمس في منتجع للغولف تعود ملكيته إليه في مدينة بدمنستر في نيوجيرسي- إنه لو لم يفز بانتخابات 2016 فربما انتهى الأمر بالولايات المتحدة إلى الدخول في حرب غاية في السوء مع كوريا الشمالية.

وأضاف أن إدارته أقامت علاقات مع كوريا الشمالية، وهو أمر لم تستطع الإدارات السابقة تحقيقه، حسب تعبيره.

وفي ما يخص إيران، قال الرئيس الأميركي إنها "متلهفة" لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

وكان ترامب انسحب في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات مشددة عليها، ويعتبر أن الاتفاق سيئ لأنه مكّن طهران من أموال استخدمتها في برامج التسلح.

ويريد ترامب اتفاقا جديدا يفرض فيه قيودا مشددة على برامج التسلح الإيرانية، بما في ذلك البرامج النووية والصاروخية، ويحد نفوذها بالمنطقة، في حين تشترط إيران رفع العقوبات أولا.

وكان الرئيس الأميركي عقد قمتين عامي 2018 و2019 مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون؛ سعيا للتوصل لاتفاق ينهي حالة الحرب القائمة بين البلدين، وينزع أسلحة بيونغ يانغ النووية، ولكن القمتين لم تفضيا إلى اتفاق.