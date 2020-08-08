عشرات السوريين وزوجة سفير هولندا بين ضحايا انفجار بيروت

أعلنت السفارة السورية في لبنان أن 43 سوريا من بين قتلى التفجير المدمر الذي ضرب الثلاثاء الماضي مرفأ بيروت، كما لقيت زوجة سفير هولندا مصرعها متأثرة بجراحها.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم السبت إن حصيلة الضحايا السوريين لست نهائية، ولم توضح ما إذا كان هؤلاء ضمن الحصيلة الإجمالية البالغة 158 قتيلا حتى الآن بالإضافة إلى 21 مفقودا.

وأضافت أنها قدمت كافة التسهيلات لنقل جثامين بعض القتلى السوريين إلى ديارهم، والمساعدة في دفن البعض الآخر في لبنان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناج سوري من الانفجار أنه كان برفقة 13 من أبناء بلده على متن باخرة تشحن قمحا من أوكرانيا منذ ستة أشهر، وأنه كان يخطط مع زملائه للعودة لبلاده.

ووفق تقديرات السلطات اللبنانية، يوجد في البلاد نحو 1.5 مليون سوري، وتفيد أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن مليون سوري مسجل لديها في لبنان. علما بأن العديد من هؤلاء السوريين يقيمون في مخيمات اللاجئين بعد مغادرتهم بلادهم بسبب الحرب.

من جهة أخرى، قالت الخارجية الهولندية إن زوجة السفير في لبنان توفيت اليوم السبت متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها جراء انفجار مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم.

وأضافت الوزارة أن زوجة السفير أصيبت لدى وقوفها بجوار زوجها في منزلهما بالعاصمة اللبنانية، وكان الانفجارقد ألحق أضرارا كبيرة بالسفارة.

وحتى الآن، أعلن عن مقتل أسترالي ومصري، وأن من بين المصابين فرنسيون وعناصر من القوة الأممية بعضهم من بنغلاديش.