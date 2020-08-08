حركة الشباب تعلن مسؤوليتها.. قتلى وجرحى بتفجير استهدف موقعا عسكريا في مقديشو

أفاد مراسل الجزيرة أن ثمانية جنود على الأقل قتلوا وأن آخرين أصيبوا بجروح في هجوم بسيارة ملغمة استهدف موقعا للجيش الصومالي في العاصمة مقديشو اليوم السبت، وتبنته حركة الشباب وفقا لما أعلنه متحدث باسمها.

ونقلت وكالتا رويترز والأناضول عن عبد القادر عبد الرحمن رئيس خدمة "آمين" للإسعاف قوله إن الانفجار -الذي وقع في حي ورتانبدا في مقديشو- أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية.

وقال ضابط بالجيش برتبة رائد لوكالة رويترز إن الانفجار نتج عن هجوم يرجح أنه نفذ بسيارة ملغومة. كما نقلت الوكالة عن واحدة من السكان قولها إن الجنود أطلقوا النار عقب الانفجار.

وأفادت الأناضول -نقلا عن مصدر بالشرطة -أن انتحاريا يقود سيارة ملغومة فجر نفسه عند مدخل الموقع العسكري، وأعقب ذلك تبادل إطلاق نار كثيف.

ودأبت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على تنفيذ مثل هذه العمليات في مقديشو. وتم طرد مقاتليها من العاصمة في أغسطس/آب 2011 لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية واسعة تشن منها عمليات تستهدف العاصمة وقواعد عسكرية حكومية وأجنبية.

وتسعى هذه الحركة إلى الإطاحة بالحكومة التي يدعمها المجتمع الدولي و20 ألف جندي في قوة الاتحاد الأفريقي بالصومال.