أغلبهن ديمقراطيات.. عدد قياسي من المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي

بلغ عدد المرشحات للفوز بمقاعد في مجلس النواب الأميركي بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل رقما قياسيا، حسبما أعلن مركز الأميركيات والسياسة أمس الجمعة.

وضمنت 243 امرأة ترشيح أحزابهن لعضوية المجلس، وفق المركز التابع لمعهد إيغلتون للسياسات بجامعة راتغيرز، ويتوقع ارتفاع عددهن بانتظار الانتخابات التمهيدية في 13 ولاية.

وأضاف المركز أن الرقم القياسي السابق لعدد المرشحات لعضوية مجلس النواب سُجل بالانتخابات النصفية عام 2018، عندما بلغ 234 سيدة.

والنساء اللواتي فزن بترشيح أحزابهن لخوض انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ينقسمن إلى 74 عن الجمهوريين و169 عن الديمقراطيين.

نانسي بيلوسي أول امرأة تتولى منصب رئاسة مجلس النواب (رويترز)

أرقام ومعطيات

وبلغ الرقم القياسي السابق لمرشحات الحزب الجمهوري 53 امرأة عام 2004، في حين خاضت 182 مرشحة عن الديمقراطيين انتخابات المجلس عام 2018.

وعام 2018 تم انتخاب عدد قياسي من النساء ومرشحي الأقليات لعضوية الكونغرس.

وتشير الأرقام إلى أن نحو ربع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 تشغلها نساء، منها 88 من الحزب الديمقراطي و13 من الحزب الجمهوري.

يشار إلى أن نانسي بيلوسي الرئيسة الحالية الديمقراطية للمجلس، هي أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وترأست بيلوسي مجلس النواب بين 2007 و2011، وعادت لرئاسة المجلس بالانتخابات النصفية عام 2018 عندما فاز الديمقراطيون بغالبية مقاعد النواب.