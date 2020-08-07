البث الحي
سياسة

شاهد.. مسلسل طرد الساسة من شوارع بيروت.. وزير التربية أحدث حلقاته

الشباب طالبوا وزير التربية اللبناني بالاستقالة والرحيل من المنطقة (مواقع التواصل)
الشباب طالبوا وزير التربية اللبناني بالاستقالة والرحيل من المنطقة (مواقع التواصل)
7/8/2020

يبدو أن اللبنانيين الموجودين في شوارع المناطق الأكثر تضررا من انفجار مرفأ بيروت والذين يرفعون الأنقاض "باللحم الحي" عن منازلهم وممتلكاتهم، يرفضون حضور أي سياسي لزيارتهم أو مواساتهم.

وبعد وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم التي طردت من المنطقة ورُشت بالمياه، جاء الدور على وزير التربية طارق المجذوب، الذي لاقى مصير زميلته في الحكومة عندما كان يتجول بمفرده وبشكل مفاجئ على المدارس المتضررة في منطقة الكرنتينا القريبة من مرفأ العاصمة اللبنانية.

وحاول المجذوب مساعدة الشباب في رفع الأنقاض وتنظيف الشوارع، ولكن المتطوعين رفضوا، وطالبوه بالرحيل والاستقالة، ورددوا شعارات "علقوا المشانق".

 

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة