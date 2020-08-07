شاهد.. مسلسل طرد الساسة من شوارع بيروت.. وزير التربية أحدث حلقاته

بعد استقبال الفاتحين الذي تلقاه الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون خلال زيارته المناطق الأكثر تضررا من انفجار مرفأ بيروت، كان لافتا أمس طرد وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم خلال تفقدها المناطق نفسها.
يبدو أن اللبنانيين الموجودين في شوارع المناطق الأكثر تضررا من انفجار مرفأ بيروت والذين يرفعون الأنقاض "باللحم الحي" عن منازلهم وممتلكاتهم، يرفضون حضور أي سياسي لزيارتهم أو مواساتهم.
وبعد وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم التي طردت من المنطقة ورُشت بالمياه، جاء الدور على وزير التربية طارق المجذوب، الذي لاقى مصير زميلته في الحكومة عندما كان يتجول بمفرده وبشكل مفاجئ على المدارس المتضررة في منطقة الكرنتينا القريبة من مرفأ العاصمة اللبنانية.
وحاول المجذوب مساعدة الشباب في رفع الأنقاض وتنظيف الشوارع، ولكن المتطوعين رفضوا، وطالبوه بالرحيل والاستقالة، ورددوا شعارات "علقوا المشانق".
#طارق_المجذوب شو نزلك على الطريق pic.twitter.com/If41S00xF1
— ghina jaber 🙋♀️ (@rolawghina) August 7, 2020
وزير التربية طارق المجذوب#بيروت_منكوبة pic.twitter.com/hdlOZjLlTf
— Rania El Khatib 🇱🇧 (@rania_elkhatib) August 7, 2020
قبيل قليل، وزير التربية طارق المجذوب جال بمفرده وبشكل مفاجىء على المدارس المتضررة في الكرنتينا.#بيروت_منكوبة pic.twitter.com/V0UjVr4szk
— امال خليل (@AmalKhalil83) August 7, 2020