شاهد.. مسلسل طرد الساسة من شوارع بيروت.. وزير التربية أحدث حلقاته

يبدو أن اللبنانيين الموجودين في شوارع المناطق الأكثر تضررا من انفجار مرفأ بيروت والذين يرفعون الأنقاض "باللحم الحي" عن منازلهم وممتلكاتهم، يرفضون حضور أي سياسي لزيارتهم أو مواساتهم.

وبعد وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم التي طردت من المنطقة ورُشت بالمياه، جاء الدور على وزير التربية طارق المجذوب، الذي لاقى مصير زميلته في الحكومة عندما كان يتجول بمفرده وبشكل مفاجئ على المدارس المتضررة في منطقة الكرنتينا القريبة من مرفأ العاصمة اللبنانية.

وحاول المجذوب مساعدة الشباب في رفع الأنقاض وتنظيف الشوارع، ولكن المتطوعين رفضوا، وطالبوه بالرحيل والاستقالة، ورددوا شعارات "علقوا المشانق".