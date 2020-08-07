حياة من رحم الموت.. فيديو لطفل يولد لحظة انفجار مرفأ بيروت

أراد تصوير مشاهد لولادة زوجته، فتفاجأ بالانفجار الكبير الذي عصف بمرفأ بيروت وخلف أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى ودمارا هائلا في العاصمة اللبنانية وخسائر بمليارات الدولارت.

وأظهر المقطع لقطات صوّرها إدموند خنيصر لزوجته إيمانويل أثناء دخولها إلى غرفة العمليات للولادة ومعها الفريق الطبي، وحدث انفجار مرفأ بيروت فجأة أثناء تصوير المقطع.

ويروي إدموند -لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- كيف كان الممرضات والأطباء يحضرون غرفة العمليات للولادة وما هي إلا ثوان حتى اندلع الانفجار وتحطم كل شيء في الغرفة.

وتابع أن سقف الغرفة سقط وكان يبحث عن زوجته وكان متخوفا من أن تكون تعرضت هي أو الجنين لأي أذى.

وبعد انقشاع الغبار، وجد زوجته مغطاة بالزجاج وأخرج السرير من الغرفة وساعد الأطباء والممرضات، وبعدها تمت عملية الولادة -من دون أدوية- ليرزق إيدموند بطفل أسماه جورج سليما معاف.