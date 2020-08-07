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اليمن.. المبعوث الأممي يندد بمقتل مدنيين في غارات للتحالف السعودي الإماراتي ويطالب بتحقيق شفاف

صورة نشرتها قناة المسيرة لعدد من ضحايا الغارات على محافظة الجوف
صورة نشرتها قناة المسيرة لعدد من ضحايا الغارات على محافظة الجوف
7/8/2020

ندد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بغارات التحالف السعودي الإماراتي التي خلفت ما لا يقل عن 20 قتيلا من المدنيين، بينهم أطفال في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقال غريفيث -في بيان له اليوم الجمعة- إن هناك حاجة عاجلة لتحقيق يتسم بالشفافية، وذكّر جميع المنخرطين في النزاع اليمني بأن القانون الدولي يفرض عليهم الالتزام بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن تقارير ميدانية تفيد بمقتل 9 أطفال وإصابة 7 آخرين بينهم امرأتان، في الغارات التي وقعت الخميس.

وكانت وسائل إعلام حوثية نقلت عن مسؤولين محليين أن 20 شخصا قتلوا في الغارات التي استهدفت 4 سيارات تقل مدنيين في مناطق قبيلة المعاطرة بمديرية خَب والشَعف الحدودية في الجوف.

ونشرت قناة المسيرة -التابعة للحوثيين- صورا لجثث عدد من ضحايا القصف، ووصفت ما جرى بأنه بمجزرة ارتكبها "طيران العدوان"، في إشارة إلى التحالف الذي يشن حربا في اليمن منذ عام 2015.

وفي تطور منفصل، أفادت القناة بمقتل مدني واحد اليوم في قصف سعودي صاروخي ومدفعي على مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وفي مواجهة الانتقادات الدولية، أقرّ التحالف في السابق بارتكاب "أخطاء" تسببت في مقتل مدنيين خلال ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن، وتؤكد منظمات دولية أن غارات التحالف السعودي الإماراتي أوقعت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين في هذا البلد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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