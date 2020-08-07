الثاني منذ 2016.. مهاتير يؤسس حزبا جديدا بماليزيا

أعلن رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد عن تشكيل حزب جديد بعد إقرار المحكمة العليا فصله من حزبه السابق "وحدة أبناء الأرض".

وقال -في مؤتمر صحفي عقد في كوالالمبور- إن تشكيل حزب جديد ضرورة انتخابية، وأعرب عن ثقته بدعم القواعد الشعبية للحزب الجديد في الانتخابات المقبلة.

واتهم مهاتير حكومة محيي الدين ياسين الحالية باختطاف حزبه السابق (وحدة أبناء الأرض) والتخلي عن أهدافه في مكافحة الفساد المالي وملاحقة المتهمين بسرقة أموال الشعب.

وتوقع أن يواجه مشاكل قانونية عند تسجيل حزبه الجديد، داعيا الحكومة للتحلي بالشجاعة وتسجيل الحزب، وألا تكرر تصرفات الحكومة السابقة.

واستبعد مهاتير أن ينضم حزبه الجديد لأي من التحالفين الحزبين الرئيسيين في الحكومة والمعارضة.

والحزب الذي لم يعلن عن اسمه بعد هو الثاني الذي يشكله مهاتير منذ خروجه من حزب "أمنو" عام 2016.

“Kami menubuhkan parti baharu. Parti ini akan perjuangkan nilai perjuangan Bersatu ketika ditubuhkan. Kami akan perangi rasuah tanpa henti,” kata @chedetofficial yang mengumumkan parti baharu pada sidang media tadi. Video wartawan TMI: @kama7esh pic.twitter.com/y5k4Nod5A7 — TheMalaysianInsight (@msianinsight) August 7, 2020

وفصل حزب "وحدة أبناء الأرض" الحاكم مهاتير في مايو/أيار الماضي من عضويته، إثر عدم جلوسه إلى جانب زملائه في الحزب خلال جلسة استثنائية للبرلمان في 18 مايو/أيار الحالي.

وإلى جانب مهاتير، فصل الحزب أربعة من أعضائه أبرزهم وزير شؤون الرياضة السابق سيد صادق، ووزير التعليم السابق مزلي مالك، للسبب نفسه.

وردا على قرار فصلهم، أصدر مهاتير والمفصولون معه بيانا أكدوا فيه أن القرار جاء نتيجة لضغوط رئيس الوزراء.

واستقال مهاتير من قيادة الحزب بعد أزمة الحكومة التي بدأت في 23 فبراير/شباط الماضي، مما أدى لاستقالته من رئاسة الوزراء.

ونهاية فبراير/شباط عيّن ياسين -من قبل ملك البلاد السلطان عبد الله أحمد شاه- رئيسا للوزراء خلفا لمهاتير.