يوم لن ينساه اللبنانيون.. مواقع التواصل تشتعل في عشق بيروت وتطالب بمعاقبة المتسببين

يومٌ لن ينساه الشعب اللبناني، وسيبقى في ذاكرتهم قصصا تُحكى لأبنائهم وأحفادهم، ولحظة الانفجار ستبقى حاضرة في نفوسهم، كما كانت عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

منذ اللحظات الأولى للانفجار، اشتعلت منصات التواصل وتفاعلت بمئات الآلاف من التغريدات عبر وسوم (هاشتاغات) مختلفة، عبروا خلالها عن تضامنهم الكامل مع أسر الضحايا والمصابين من جهة، وغضبهم على الحكومة من جهة أخرى كان أبرزها #بيروت_في_قلوبنا، #علقوا_المشانق، #تفجير_بيروت و#انفجار_المرفأ.

بيروت في قلوبنا

تفاعل المغردون مع الوسم "الهاشتاغ" بشكل كبير من كافة دول العالم العربي، وعبروا خلاله عن تعاطفهم الكامل ومحبتهم الكبيرة لمدينة بيروت وشعبها.

وطالب النشطاء أن ينحي كافة أطياف الشعب اللبناني كل المشاكل الطائفية جانبا ويتحدوا جميعا لمواجهة هذه الأزمة وتبعاتها.

وشارك عدد كبير من المشاهير والدبلوماسيين والشخصيات المعروفة بتضامنهم وتعاطفهم مع الانفجار عبر حساباتهم برسائل ملؤها الحب لبيروت وأهلها.

كما نُشرت صور للشباب اللبناني المتطوع في شوارع بيروت للإغاثة وعون المنكوبين وإصلاح الشوارع والمحالّ، في صورة تحكي الحب الكبير لهذه المدينة.

Today, i realized once again that no matter what disaster hits this country, people from all over Lebanon will help as much as they can. Today, i made new friends cleaning the street of our beloved #Beirut #بيروت_في_قلوبنا pic.twitter.com/FhCrJ6AHSb — Michel El Ayle (@michelayle13) August 5, 2020

يا ست الدنيا يا بيروت

من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟

من صادر خاتمك السحري

وقص ضفائرك الذهبية؟

من ذبـح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟

من شطّب وجهك بالسكين،

وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتين

من سمم ماء البحر، ورش الحقد على الشطآن الوردية؟#بيروت_في_قلوبنا#بيروت_منكوبة pic.twitter.com/M2VudtqNoA — ☘Zahia Algerienne☘ (@zahia990) August 5, 2020

علقوا المشانق

موجة غضب كبيرة حملها المغردون عبر هذا الوسم الذي اتهم فيه الشعب اللبناني الحكومة بالاستهتار بالأرواح والاستخفاف بالعقول.

ونشروا صورا لقادة في الأحزاب اللبنانية والحكومة، طالبوا فيها بإيقاع أشد العقوبات عليهم والتي قد تصل للشنق، على حد وصفهم.

وطالبوهم بدفع ثمن حرق قلوب الأمهات ورعب الأطفال، وقتل أحلام الشباب، معتبرين أن الذي جمعهم في هذه المدينة هو "الموت".

شباب كانوا عم يحلموا ببكرة، ما جمعهم بالوطن إلا الموت.

ما تسامحونا إذا ما قتلنا غريمكم#علقوا_المشانق pic.twitter.com/3zjoPdPg1w — ⚕ هيام ⚕ ❤ بعلبِك (@Hiyam_D) August 5, 2020

شلف لحام (٦ملم) ما بيطيّر مدينة

الإستهتار مش تقني، استهتار بمستقبل شعب و بلد، و استخفاف بعقول الناس

رؤوس خاوية مجرمة ارتكبت مجزرة جماعية#علقوا_المشانق #انفجار_بيروت #Beirut pic.twitter.com/eyD7M88W8A — Ayman Jomaa (@aymanjomaa) August 5, 2020

you'll be punished. no more mercy. the blood of the lebanese people is on your hands. #علقوا_المشانق pic.twitter.com/5WZbV74TRP — kevin (@thatkevxn) August 5, 2020