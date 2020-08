يوم لن ينساه اللبنانيون.. مواقع التواصل تشتعل في عشق بيروت وتطالب بمعاقبة المتسببين

يومٌ لن ينساه الشعب اللبناني، وسيبقى في ذاكرتهم قصصا تُحكى لأبنائهم وأحفادهم، ولحظة الانفجار ستبقى حاضرة في نفوسهم، كما كانت عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

منذ اللحظات الأولى للانفجار، اشتعلت منصات التواصل وتفاعلت بمئات الآلاف من التغريدات عبر وسوم (هاشتاغات) مختلفة، عبروا خلالها عن تضامنهم الكامل مع أسر الضحايا والمصابين من جهة، وغضبهم على الحكومة من جهة أخرى كان أبرزها #بيروت_في_قلوبنا، #علقوا_المشانق، #تفجير_بيروت و#انفجار_المرفأ.

تفاعل المغردون مع الوسم "الهاشتاغ" بشكل كبير من كافة دول العالم العربي، وعبروا خلاله عن تعاطفهم الكامل ومحبتهم الكبيرة لمدينة بيروت وشعبها.

وطالب النشطاء أن ينحي كافة أطياف الشعب اللبناني كل المشاكل الطائفية جانبا ويتحدوا جميعا لمواجهة هذه الأزمة وتبعاتها.

وشارك عدد كبير من المشاهير والدبلوماسيين والشخصيات المعروفة بتضامنهم وتعاطفهم مع الانفجار عبر حساباتهم برسائل ملؤها الحب لبيروت وأهلها.

كما نُشرت صور للشباب اللبناني المتطوع في شوارع بيروت للإغاثة وعون المنكوبين وإصلاح الشوارع والمحالّ، في صورة تحكي الحب الكبير لهذه المدينة.

Today, i realized once again that no matter what disaster hits this country, people from all over Lebanon will help as much as they can. Today, i made new friends cleaning the street of our beloved #Beirut #بيروت_في_قلوبنا pic.twitter.com/FhCrJ6AHSb

— Michel El Ayle (@michelayle13) August 5, 2020