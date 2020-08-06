من شعب سوري يلملم جراحه لشعب لبناني منكوب: قومي يا بيروت

أطلق مغردون سوريون حملة تضامن واسعة مع الشعب اللبناني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مأساة انفجار مرفأ بيروت الذي خلف في حصيلة غير نهائية 137 قتيلا، وقرابة 5 آلاف جريح، و300 ألف شخص في عداد المشردين.

ودشن السوريون وسم "#من دمشق هنا_بيروت"، وغرد عليه العشرات، بينهم الممثلة السورية شكران مرتجى التي دعت جمهورها إلى المشاركة في الحملة لإسناد اللبنانيين في أزمتهم.

وتداول المغردون مقطع فيديو لتسجيل صوتي للفنانة السورية منى واصف ترثي فيه ضحايا بيروت وتقول "من قلبي إلى كل لبنان سلام، من قلبي إلى بيروت".

وأكد النشطاء المتفاعلون أن وجع الشعبين اللبناني والسوري واحد.

#بيروت كان إلها الحصة الأكبر من حلقة اليوم 💙🙏🏻

محبتنا الكبيرة من الشام

وبعمرن العنصريين ما كانوا بيشبهونا ولا بيشبهوكن#من_دمشق_هنا_بيروت pic.twitter.com/Y297yvvPoR — Abdallah Al Hallak (@AbdallaHallak1) August 5, 2020

دعوة لكل السوريين إطلاق هاشتاغ ولكل حدا من بلده يشارك مشاركة معنوية ياريت بنقدر أكتر#من_دمشق_هنا_بيروت pic.twitter.com/JWS4HzvEhu — shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) August 5, 2020

الشعب السوري ما بيقصّر معنا و اكبر دليل كيف استقبلنا كلنا بحرب تموز و حتى هلق عرفت انن عم يفتحو بيوتن و الفنادق عندن ببلاش ل استقبال ايا لبناني متضرر .. ❤️ ما خصني بالنظام https://t.co/7jnzp1FnpN — Oussama Hamadeh (@oussamahamadeh) August 5, 2020

يا ريت لو يطلع بإيدنا اكتر من هيك صحيح مافينا نعمل شيء إلا انو نوحد قلوبنا بدعاء واحد ربي يحفظ لبنان وشعبه من كل سوء ومكروه قلوبنا معكن دائماً وابداً لكم منا كل الحب 🇱🇧🕯❤🙏#من_دمشق_هنا_بيروت https://t.co/bvozZPB7y8 — zhoor Yara (@Zhoor_yara) August 5, 2020

الحمد لله على سلامة كل من طلع بخير وسلامة من هالتفجير المرعب .. قيادةً وشعباً وجيشاً نقول الف رحمة لكن من توفى من اخوتنا اللبنانيين .قلوبنا معكم 💔#من_سوريا_هنا_لبنان #من_دمشق_هنا_بيروت pic.twitter.com/aAhhirKE7a — ⁦🇸🇾⁩maya🇸🇾 (@maya_abbass) August 4, 2020

من كل سوريا وكل سوري #من_دمشق_هنا_بيروت

كنا ورح نبقى بلد واحد عرفنا معنى الدمار والخراب وجربنا الفقد ولا نتمناه لأي بلد او شعب ابدا

وجعكم هو وجعنا

الرحمة للشهداء والله يصبر قلوب اهلهم ومحبينهم

والشفاء العاجل للجرحى

والسلام والمحبة لأرض بيروت الي وصل أنينها لكل العالم 🙏⁦♥️⁩ https://t.co/6czfUeEltc — غفران (@GhofranSw9) August 5, 2020

بحب #لبنان مع إني مازرتها غير انا و صغير كتير و مرتبط فيها رغم الحواجز يلي بيناتنا و بزعل عليها رغم إنها مش بلدي لكن ما تعودت شوفها غير فرحانة و مزدهرة و حضارية لهيك بزعل عليها و أكيد راجع يتعمر ⁦#لبنان#من_دمشق_هنا_بيروت ⁦❤️⁩#لبنان_في_قلوبنا #بيروت_في_قلوبنا https://t.co/D4BcBWmxQN — Salim al Sayegh | سليم الصايغ 🐍 (@SalimSayegh5) August 5, 2020

بدي شارك من الامارات والشام وبيروت بقلبي و كل مدن الجمال بالعالم بقلبي #من_دمشق_هنا_بيروت @shoukranmortaj1 https://t.co/IgJ5TRscGR — Laura Abu Asaad (@lauraabuasaad) August 6, 2020

سوريا فلسطين ولبنان دائماً وابداً إيد واحد ورح نكون مع بعض مهما صار لانو ما قلنا إلا بعض ❤️🙏🏻 خلينا إيدينا بإيدين بعض وصدقوني انو بلادنا رح ترجع بس خلينا مع بعض 🙏🏻 #من_قلبي_سلام_لبيروت #من_دمشق_هنا_بيروت @shoukranmortaj1 ❤️ https://t.co/ox4rwSn6EX — omar (@OmarRa2ye) August 5, 2020

شكرًا لكل شاب وصبية من الجنسية السورية يلي تضامنوا مع كل لبناني بهالمحنة وتفاعلوا مع هاشتاغ #من_دمشق_هنا_بيروت يلي اطلقتوا الممثلة الجميلة قلبًا وقالبًا #شكران_مرتجى 🇱🇧🇸🇾 #لبنان_منكوب @shoukranmortaj1 — Elie Merheb | ايلي مرعب (@_ElieMerheb) August 5, 2020

قومي يابيروت الحياة والفرح والجمال والسحر قومي فشرقنا مظلم ممل باهت حزين من دون ضحكتك الجميلة وطلتك الأنيقة #من_دمشق_هنا_بيروت — لمى عبود (@lama_aboud) August 5, 2020) من إدلب لبيروت سلام في سوريا يعرف السوريين مرارة الدمار وفقدنا العزيز و جّور الظالمين و الفاسدين .. من إدلب لبيروت سلام pic.twitter.com/yolr1UwW7F — محمد سرميني sarmini (@mohsarmini) August 5, 2020 من إدلب سلام لبيروت رغم قسوة الحياة وعيشة المخيمات وادنا مقومات الحياة لم ينسون إخوانهم في كل مكان أهالي إدلب أهل العز والكرم الرجولية اللهم إني اسالك أن تشافي الجارحة شفاء عاجل وأن ترحم الموت وتصبر اهلها pic.twitter.com/S1TKqAT5FI — ‏الاستغفار (@Izz2Dl763OozSwO) August 4, 2020 https://twitter.com/shadi1994vv/status/1290975610546814977?s=20

من سوريا من ادلب سلامٌ لبيروت pic.twitter.com/5guEjmad6X — Mohammed Dayekh (@madayekh) August 4, 2020

هنا تقول الثورة من ادلب سلام لبيروت 🇱🇧 #بيروت pic.twitter.com/QHp1YBkW7E — Amer Abazaid (@abokusai8) August 4, 2020