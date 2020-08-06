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من شعب سوري يلملم جراحه لشعب لبناني منكوب: قومي يا بيروت

مغرد: قومي يا بيروت الحياة والفرح والجمال والسحر قومي.. فشرقنا مظلم ممل (مواقع التواصل) (رويترز)
مغرد: قومي يا بيروت الحياة والفرح والجمال والسحر قومي.. فشرقنا مظلم ممل (مواقع التواصل) (رويترز)
6/8/2020

أطلق مغردون سوريون حملة تضامن واسعة مع الشعب اللبناني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مأساة انفجار مرفأ بيروت الذي خلف في حصيلة غير نهائية 137 قتيلا، وقرابة 5 آلاف جريح، و300 ألف شخص في عداد المشردين.

ودشن السوريون وسم "#من دمشق هنا_بيروت"، وغرد عليه العشرات، بينهم الممثلة السورية شكران مرتجى التي دعت جمهورها إلى المشاركة في الحملة لإسناد اللبنانيين في أزمتهم.

وتداول المغردون مقطع فيديو لتسجيل صوتي للفنانة السورية منى واصف ترثي فيه ضحايا بيروت وتقول "من قلبي إلى كل لبنان سلام، من قلبي إلى بيروت".

وأكد النشطاء المتفاعلون أن وجع الشعبين اللبناني والسوري واحد.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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