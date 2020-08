عودة من موت محقق.. فيديوهات "الأمل" لشعب لبناني يبحث عنه بين الركام

أن يعود لبنانيون من موت محقق بعدما بقوا ساعات تحت الركام أو في البحر؛ فهذا يعني أن الأمل موجود دائما رغم ضخامة الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، وما خلفه من عشرات القتلى وآلاف الجرحى ومئات آلاف المشردين.

وفي خضم الأنباء السيئة عن زيادة أعداد القتلى والجرحى هنا ودمار هائل هناك، يخرج خبر العثور على مفقود في البحر وهو لا يزال على قيد الحياة بعد ساعات من الانفجار.

ثم تتوالى الأخبار السعيدة وسط الحزن الذي يلف لبنان، وهي العثور على طفلة حية، بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الانفجار.

كما نشر ناشطون لبنانيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل مقاطع فيديو مؤثرة للحظة استخراج شاب يدعى "عصام شمص" من تحت الأنقاض، من قبل الدفاع المدني.

وأظهرت اللقطات لحظة العثور على الشاب عصام تحت الأنقاض واستخراجه ونقله للمستشفى.

A survivor has made it from under the rubbles in #Beirut after more than 10 hours! Saved by the rescue team this morning in #Lebanon

The whole neighborhood is clapping, "Issam is alive", he made it out but sustained some injuries.#beirutblast

(Video is not mine) pic.twitter.com/Hu2hVlrip3

— Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) August 5, 2020