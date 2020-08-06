شاهد.. الذكرى 30 للحصار.. يوم عوقب العراق ودفع فاتورة غزو الكويت

في مثل هذا اليوم قبل 30 عامًا اجتاح الجيش العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين الكويت، وأعلنها "المحافظة رقم 19" للعراق. أما اليوم، فقد أعيدت العلاقات بين البلدين لكن جراح الحرب لم تندمل بعد.
في 6 أغسطس/آب 1990 أصدرت الأمم المتحدة قرارا بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على العراق بعد غزوه الكويت، وما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
وواجه العراقيون خلال أعوام الحصار -الذي استمر حتى الغزو الأميركي للبلاد عام 2003- معاناة إنسانية كبيرة بسبب حرمان البلاد من المواد الغذائية والأدوية وأبسط وسائل التكنولوجيا، مما تسبب في وفاة مليون ونصف مليون طفل، كما تسبب في انهيار مؤسسات الدولة العراقية.