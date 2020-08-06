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سياسة|عراق

شاهد.. الذكرى 30 للحصار.. يوم عوقب العراق ودفع فاتورة غزو الكويت

6/8/2020

في 6 أغسطس/آب 1990 أصدرت الأمم المتحدة قرارا بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على العراق بعد غزوه الكويت، وما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

وواجه العراقيون خلال أعوام الحصار -الذي استمر حتى الغزو الأميركي للبلاد عام 2003- معاناة إنسانية كبيرة بسبب حرمان البلاد من المواد الغذائية والأدوية وأبسط وسائل التكنولوجيا، مما تسبب في وفاة مليون ونصف مليون طفل، كما تسبب في انهيار مؤسسات الدولة العراقية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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