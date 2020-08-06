تحسبا لتكرار سيناريو بيروت.. إجراءات عراقية بشأن المواد سريعة الانفجار ومطالبات بنقل السلاح خارج المدن

قررت السلطات العراقية وضع ضوابط جديدة لتخزين ونقل المواد الكيميائية الخطرة سريعة الانفجار خشية تكرار سيناريو انفجار بيروت الذي أوقع آلاف القتلى والجرحى وألحق خسائر فادحة بالعاصمة اللبنانية.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر عدنان الوائلي إنه تم تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات عالية الخطورة التي تحوي مواد كيميائية ومزدوجة الاستخدام ونترات الأمونيوم المتكدسة بعد موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مقترح بهذا الشأن.

وأضاف الوائلي أنه سيتم نقل هذه المواد الخطرة إلى أماكن نائية تخصص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق فيما يخص الموانئ وسلطة الطيران المدني المتعلقة بالمطارات، وشركة النقل البري فيما يخص المنافذ البرية، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بذلك ستنهي أعمالها وتقدم تقريرها خلال 72 ساعة المقبلة.

مخازن السلاح

وفي سياق متصل، طالب سياسيون ونشطاء عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات العراقية بإخراج مخازن السلاح من المدن والأحياء السكنية.

وطالب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق في تغريدة على تويتر بتجنب تكرار مأساة لبنان، وجرد مستودعات المتفجرات والأسلحة في العراق، وتخزينها بعيدا عن المدن.

هل سنتعض من مأساة #لبنان ؟؟؟ خزن المواد شديدة الانفجار يخضع في العادة لضوابط صارمة تستهين بها عادة فصائل اللادولة المسلحة ، بسبب افتقارها للخبرة، لهذا لابد من جرد مستودعات المتفجرات والاسلحة في #العراق ووضع اليد عليها وخزنها وفق الضوابط بعيداً عن المدن . #تفجير_بيروت pic.twitter.com/mZiHdMKj7z — طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) August 4, 2020

وكرر محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي الدعوة ذاتها في تغريدة على تويتر، ودعا الجهات المعنية في العراق إلى الحفاظ على أمن البلد، وفرض سلطة الدولة لتجنب ما حدث في لبنان.

انفجار بيروت مأساة كبيرة تقول لكم ايها العراقيون : الامن القومي ليس لعبة .. فلتتعظ المنطقة من ضعف سيطرة هذه الدول على اراضيها . — Atheel Alnujaifi (@AtheelAlnujaifi) August 4, 2020

كما دعا الأمين العام لحزب المشروع العربي في العراق جمال الضاري في تغريدة على تويتر لنقل مخازن السلاح والأسلحة إلى خارج المدن.

الانفجار الذي حدث في #مرفأ_بيروت يُذكرنا بانفجارات مخازن العتاد بالأحياء السكنية في #العراق، وهذا الحادث يستوجب قيام حكومة @MAKadhimi بنقل "مخازن الموت" ومعسكرات الفصائل المسلحة والقوات الحكومية من المناطق المكتظة بالسكان لحماية الارواح والممتلكات من "عبث" الانفجارات لا سامح الله pic.twitter.com/SYaDY0PRT7 — Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) August 5, 2020

أما الإعلامي حازم حمودي فناشد الكاظمي لإخلاء المدن من المقرات العسكرية ومخازن الاسلحة لتجنب كارثة ما حصل في بيروت.

#نداء@MAKadhimi

إلى القائد العام للقوات المسلحة

يجب اخلاء المدن العراقية من المقرات العسكرية وأماكن تكديس الأسلحة حتى نتجنب كارثة قد تحصل لا سامح الله أشبه بما حصل في بيروت المنكوبة وتجاربنا مريرة وسيئة #كفى_عسكرة_للمدن #انسخ_وشارك_الحملة — حازم حمودي | hazmhamoodi (@hazmhamoodi) August 5, 2020

وقضت العاصمة اللبنانية أول أمس الثلاثاء ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، مما أسفر -وفق أرقام رسمية غير نهائية- عن سقوط 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.