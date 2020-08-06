تركيا اعتبرتها كأنها لم تكن.. مصر واليونان توقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية

أعلنت مصر واليونان اليوم الخميس توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، تتضمن تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما في البحر المتوسط، في حين أصدرت تركيا بيانا حول موقفها من هذه الاتفاقية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن العلاقات بين بلاده واليونان دخلت مرحلة جديدة ومهمة عقب توقيع الاتفاق.

وأضاف أن الاتفاق يعكس الإرادة السياسية لدى القاهرة وأثينا لتوطيد التعاون العسكري والسياسي وفي مجال الطاقة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين بلاده ومصر يتوافق مع القوانين الدولية.

وهاجم دندياس مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن الحدود البحرية، ووصفها بالاتفاق غير الشرعي الذي لا وجود له.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أنه لا قيمة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة اليوم بين مصر واليونان.

وقالت إن أنقرة تعتبر هذه الاتفاقية "كأنها لم تكن لأنه لا حدود بحرية بين اليونان ومصر وستتصرف تركيا وفق هذا المفهوم في الميدان وعلى الطاولة".

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تتسبب في خسارة مصر مساحة 11500 كيلومتر مربع من أراضيها، مثلما خسرت مساحة أخرى عندما أبرمت اتفاقية مع جنوب قبرص عام 2003، "وبذلك تقود هذه الاتفاقية الى محاولة اغتصاب حقوق ليبيا أيضا".

وأكد البيان أن "تركيا لن تسمح بأي نشاطات في المنطقة المذكورة ولا يشك أحد في أن تركيا ستواصل وبحزم الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك المشروعة ومصالحهما في شرق المتوسط".

وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة بها من قبل أنقرة.