شاهد- التقى معتصمين ناموا بالعراء.. الكاظمي أول رئيس وزراء يدخل ساحة الحراك

أنهى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اعتصاما لخريجي الجامعات أمام بوابة المنطقة الخضراء (وسط بغداد) بعد 52 يوما على تجمعهم السلمي في العراء، ليكون بذلك أول رئيس وزراء عراقي يدخل ساحات الاعتصام منذ بدء الحراك الشعبي في البلاد مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وزار الكاظمي أمس الأربعاء المعتصمين، قبل أن يلتقي وفدا منهم، وتعهد بإنهاء مشكلاتهم وتعيينهم على ملاك الوزارات الأمنية والخدمية خلال مدة لا تتجاوز شهرين، مقابل إنهاء اعتصامهم، وطلب منهم تقديم قائمة بأسمائهم.

وقال الخريجون المعتصمون لرئيس الوزراء إنهم تعرضوا للقمع والاعتداء، وجرح عدد منهم خلال قصف صاروخي طال المنطقة الخضراء قبل أيام.

وكان الكاظمي التقى قبل أيام فتى عراقيا تعرض للإهانة على يد قوات حفظ النظام، وأمر بإقالة قائد هذه القوة وإحالته للأمرة (وظيفة إدارية)، وفسخ عقود العناصر التي نفذت الاعتداء.

وأثار حادث الاعتداء على الصبي -الذي بات يعرف بـ"الفتى العاري"- غضبا واسعا في العراق، وشهدت محافظات الوسط والجنوب احتجاجات منددة بالحادثة، وطالب المتظاهرون فيها بوضع حد لتجاوزات عناصر الأمن.

وبدأ الحراك الشعبي بالعراق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ويضغط المحتجون على الكاظمي للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد.