انتظرها خطيبها بفستان العرس فعادت في تابوت أبيض.. فيديو لتشييع إحدى ضحايا تفجير بيروت

في إحدى زاويا منطقة الجميزة القريبة من موقع انفجار مرفأ بيروت يصغي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإحدى اللبنانيات تقول له بحرقة: رجاء لا تعطي الأموال لحكومتنا الفاسدة، وماكرون يرد: لن أفعل.
"كسرتيلي ضهري يا روحي، حرقتيلي قلبي، راحت طعمت الحياة مع غيابك عني". عبارة حب ممزوجة بقهر وحزن لشاب لبناني كان يخطط للزواج من خطيبته العام المقبل، ولكنها كانت إحدى ضحايا تفجير بيروت.
ويتابع جيبلبر قرعون على حسابه في إنستغرام، "عروستي الحلوة كان عرسنا بـ 6/6/2021، عم تزبطي بيتك على ذوقك ونجيب غراض ونحضّر، انت ترقيتي بسرعة بالفوج وصرتي شهيدة برتبة وطن. عرسك بطّل ب 6/6/2021 صار بكرا يا عيوني، كلشي كان بدك ياه حايكون موجود الاّ شوفتي فيكي بالفستان الابيض".
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عروستي الحلوة❤️ كان عرسنا ب ٦/٦/٢٠٢١ ،عم تزبطي بيتك على ذوقك ونجيب غراض ونحضّر ،انت ترقيتي بسرعة بالفوج وصرتي شهيدة برتبة وطن❤️ عرسك بطّل ب ٦/٦/٢٠٢١ صار بكرا يا عيوني ، كلشي كان بدك ياه حايكون موجود الاّ شوفتي فيكي بالفستان الابيض❤️ كسرتيلي ضهري يا روحي ،حرقتيلي قلب قلبي ، راحت طعمت الحياة مع غيابك عني ❤️ الله يحرق قلبو يلي حرمني منك ومن ضحكتك ومن حنيتك يا روحي انت❤️ بحبك وحا ضل حبك حتى صير معك ونكفي مشوارنا❤️ #ملاكي_الحارس #الشهيدة_البطلة_سحر_فارس ❤️
ونشر ناشطون ومغرودون مقاطع فيديو مؤثرة للحظة وداع الشاب جيلبير قرعون لخطيبته العاملة بالدفاع المدني سحر فارس، التي قضت في تفجير مرفأ بيروت في لبنان.
وأظهرت مقاطع الفيديو قرعون وهو يودع خطيبته خلال مراسم التشييع التي شاركت فيها فرق من الدفاع المدني تكريمًا لزميلتهم.
وتفاعل لبنانيون مع القصة المؤثرة لقرعون وخطيبته الراحلة، الذي رثاها ومشى خلف نعشها وهو يبكي حاملا بدلتها الرسمية التي كانت ترتديها في الدفاع المدني.
هيك عروسة بيروت نزفّت… مش بالفستان الأبيض عريسها شافها.. وصلت لعنده بالتابوت… سحر فارس شهيدة الدفاع المدني. شهيدة #لبنان…
#تفجير_بيروت pic.twitter.com/U9IXklpYT3
— alia awada (@AlyaAwada) August 6, 2020
توديع مؤثر جدا للشهيدة سحر جورج فارس من قبل أهلها وخطيبها وزملائها في فوج إطفاء بيروت.#PrayForBeirut pic.twitter.com/kzUy6LmIWs
— ﮼مـصـدر ﮼مسـؤول (@MMas2ool) August 6, 2020
المسعفة #سحر_فارس التي استشهدت في #انفجار_مرفأ_بيروت، تُزف عروساً شهيدة في الكرنتينا محمولة على اكتاف رفاقها من فوج اطفاء #بيروت#بيروت_في_قلوبنا#Beirut pic.twitter.com/x2hjiqOIAP
— Jaras Scoop FM (@jarasscoop) August 6, 2020