انتظرها خطيبها بفستان العرس فعادت في تابوت أبيض.. فيديو لتشييع إحدى ضحايا تفجير بيروت

عروستي الحلوة❤️ كان عرسنا ب ٦/٦/٢٠٢١ ،عم تزبطي بيتك على ذوقك ونجيب غراض ونحضّر ،انت ترقيتي بسرعة بالفوج وصرتي شهيدة برتبة وطن❤️ عرسك بطّل ب ٦/٦/٢٠٢١ صار بكرا يا عيوني ، كلشي كان بدك ياه حايكون موجود الاّ شوفتي فيكي بالفستان الابيض❤️ كسرتيلي ضهري يا روحي ،حرقتيلي قلب قلبي ، راحت طعمت الحياة مع غيابك عني ❤️ الله يحرق قلبو يلي حرمني منك ومن ضحكتك ومن حنيتك يا روحي انت❤️ بحبك وحا ضل حبك حتى صير معك ونكفي مشوارنا❤️ #ملاكي_الحارس #الشهيدة_البطلة_سحر_فارس ❤️