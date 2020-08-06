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انتظرها خطيبها بفستان العرس فعادت في تابوت أبيض.. فيديو لتشييع إحدى ضحايا تفجير بيروت

كان من المفترض أن يتزوج جيلبير وسحر العام المقبل (مواقع التواصل)
كان من المفترض أن يتزوج جيلبير وسحر العام المقبل (مواقع التواصل)
6/8/2020

"كسرتيلي ضهري يا روحي، حرقتيلي قلبي، راحت طعمت الحياة مع غيابك عني". عبارة حب ممزوجة بقهر وحزن لشاب لبناني كان يخطط للزواج من خطيبته العام المقبل، ولكنها كانت إحدى ضحايا تفجير بيروت.

ويتابع جيبلبر قرعون على حسابه في إنستغرام، "عروستي الحلوة كان عرسنا بـ 6/6/2021، عم تزبطي بيتك على ذوقك ونجيب غراض ونحضّر، انت ترقيتي بسرعة بالفوج وصرتي شهيدة برتبة وطن. عرسك بطّل ب 6/6/2021 صار بكرا يا عيوني، كلشي كان بدك ياه حايكون موجود الاّ شوفتي فيكي بالفستان الابيض".

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عروستي الحلوة❤️ كان عرسنا ب ٦/٦/٢٠٢١ ،عم تزبطي بيتك على ذوقك ونجيب غراض ونحضّر ،انت ترقيتي بسرعة بالفوج وصرتي شهيدة برتبة وطن❤️ عرسك بطّل ب ٦/٦/٢٠٢١ صار بكرا يا عيوني ، كلشي كان بدك ياه حايكون موجود الاّ شوفتي فيكي بالفستان الابيض❤️ كسرتيلي ضهري يا روحي ،حرقتيلي قلب قلبي ، راحت طعمت الحياة مع غيابك عني ❤️ الله يحرق قلبو يلي حرمني منك ومن ضحكتك ومن حنيتك يا روحي انت❤️ بحبك وحا ضل حبك حتى صير معك ونكفي مشوارنا❤️ #ملاكي_الحارس #الشهيدة_البطلة_سحر_فارس ❤️

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ونشر ناشطون ومغرودون مقاطع فيديو مؤثرة للحظة وداع الشاب جيلبير قرعون لخطيبته العاملة بالدفاع المدني سحر فارس، التي قضت في تفجير مرفأ بيروت في لبنان.

وأظهرت مقاطع الفيديو قرعون وهو يودع خطيبته خلال مراسم التشييع التي شاركت فيها فرق من الدفاع المدني تكريمًا لزميلتهم.

وتفاعل لبنانيون مع القصة المؤثرة لقرعون وخطيبته الراحلة، الذي رثاها ومشى خلف نعشها وهو يبكي حاملا بدلتها الرسمية التي كانت ترتديها في الدفاع المدني.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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