انتظرها خطيبها بفستان العرس فعادت في تابوت أبيض.. فيديو لتشييع إحدى ضحايا تفجير بيروت

"كسرتيلي ضهري يا روحي، حرقتيلي قلبي، راحت طعمت الحياة مع غيابك عني". عبارة حب ممزوجة بقهر وحزن لشاب لبناني كان يخطط للزواج من خطيبته العام المقبل، ولكنها كانت إحدى ضحايا تفجير بيروت.

ويتابع جيبلبر قرعون على حسابه في إنستغرام، "عروستي الحلوة كان عرسنا بـ 6/6/2021، عم تزبطي بيتك على ذوقك ونجيب غراض ونحضّر، انت ترقيتي بسرعة بالفوج وصرتي شهيدة برتبة وطن. عرسك بطّل ب 6/6/2021 صار بكرا يا عيوني، كلشي كان بدك ياه حايكون موجود الاّ شوفتي فيكي بالفستان الابيض".

ونشر ناشطون ومغرودون مقاطع فيديو مؤثرة للحظة وداع الشاب جيلبير قرعون لخطيبته العاملة بالدفاع المدني سحر فارس، التي قضت في تفجير مرفأ بيروت في لبنان.

وأظهرت مقاطع الفيديو قرعون وهو يودع خطيبته خلال مراسم التشييع التي شاركت فيها فرق من الدفاع المدني تكريمًا لزميلتهم.

وتفاعل لبنانيون مع القصة المؤثرة لقرعون وخطيبته الراحلة، الذي رثاها ومشى خلف نعشها وهو يبكي حاملا بدلتها الرسمية التي كانت ترتديها في الدفاع المدني.

هيك عروسة بيروت نزفّت… مش بالفستان الأبيض عريسها شافها.. وصلت لعنده بالتابوت… سحر فارس شهيدة الدفاع المدني. شهيدة #لبنان…

#تفجير_بيروت pic.twitter.com/U9IXklpYT3 — alia awada (@AlyaAwada) August 6, 2020