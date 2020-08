أنقذنا لأنك أملنا الوحيد.. لبنانيون لماكرون: لا تعطي الأموال لحكومتنا الفاسدة

في إحدى زاويا منطقة الجميزة القريبة من موقع انفجار مرفأ بيروت يصغي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإحدى اللبنانيات تقول له بحرقة: رجاء لا تعطي الأموال لحكومتنا الفاسدة، وماكرون يرد: لن أفعل.

Lebanese woman addresses @EmmanuelMacron on the streets of #beirut pic.twitter.com/ZKOW8R0DAv

X:“We want the people to receive the aid directly..we dont trust the government” “Do u trust me?..u will receive aid directly..” Lebanese trust a foreign president&ask foreign forces to help them because our politicians are criminals & would never treat/respect us like macron did pic.twitter.com/tHYPJFTpKf

وفي زاوية أخرى يسمع ماكرون -خلال جولة في منطقتي الجميزة ومار مخايل في بيروت- لبنانيا يقول له: رجاء أنقذنا لأنك الأمل الوحيد المتبقي لنا.

"Please help us," shouts a Lebanese man to French President

Emmanuel Macron as he visited #Beirut today.

This is the result of #Iran inflicting its death & destruction in Lebanon through Hezbollah from 1982 to this day.pic.twitter.com/kHfnUpx8pI

