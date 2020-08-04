للمرة الثانية خلال عام.. مناورات إسرائيلية أميركية بصحراء النقب

أجرت مقاتلات إسرائيلية وأميركية من نوع "إف 35" الحديثة مناورات مشتركة في صحراء النقب، وذلك للمرة الثانية هذا العام. وقد تدربت المقاتلات خلال المناورات على ضرب أهداف أرضية، والتعامل مع تهديدات جوية وأرضية إستراتيجية متغيرة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن هدف المناورات تحديد المقاتلات الإسرائيلية والأميركية للأهداف وضربها، واختبار منظومة الاتصالات المشتركة ومستوى التنسيق بين الطرفين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يواصل مناوراته الجوية مع الجيش الأميركي وجيوش دول أجنبية أخرى.

وتأتي هذه المناورات بالتزامن مع تأهب إسرائيلي على الحدود مع لبنان وسوريا، تحسبا لعملية محتملة تعهد حزب الله بتنفيذها ردا على مقتل أحد عناصره بقصف إسرائيلي قرب مطار دمشق الدولي في الآونة الأخيرة.