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سياسة|لبنان

بالفيديو: انفجار بيروت.. كرة من اللهب ودخان أبيض يغطي السماء

4/8/2020

وثق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى للانفجار الذي حدث وسط العاصمة اللبنانية بيروت، قرب ميناء "صومعة".

وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد للانفجار وقد خلفت أضرارا في مبان ومنشآت من بينها مستشفى، في محيط واسع من الحدث.

ووصف شهود عيان الانفجار بالضخم والمشهد بالمرعب، وقال أحدهم إنه لا بناية فوق الأخرى في محيط الانفجار، في الوقت الذي لا يعلم فيه عدد الضحايا والمتضررين.

 

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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