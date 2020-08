بالفيديو: انفجار بيروت.. كرة من اللهب ودخان أبيض يغطي السماء

وثق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى للانفجار الذي حدث وسط العاصمة اللبنانية بيروت، قرب ميناء "صومعة".

وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد للانفجار وقد خلفت أضرارا في مبان ومنشآت من بينها مستشفى، في محيط واسع من الحدث.

ووصف شهود عيان الانفجار بالضخم والمشهد بالمرعب، وقال أحدهم إنه لا بناية فوق الأخرى في محيط الانفجار، في الوقت الذي لا يعلم فيه عدد الضحايا والمتضررين.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o

— Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020