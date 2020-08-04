انفجار بيروت.. حملة تضامن واسعة بمواقع التواصل وتساؤلات عن السبب

تفاعل آلاف المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، وعبروا عن صدمتهم الشديدة لما حدث، وطرحوا تساؤلات بشأن الفاعل.

كما نشروا عددا كبيرا من الفيديوهات والصور التي وثّقت لحظة وقوع الانفجار، كل في موقعه، والتي أظهرت الحجم الكبير للدمار الذي أحدثه.

فعلياً فينا نقول بيروت عم تبكي 😓

بيروت مدمرة 💔💔#لبنان_ينهار #بيروت — 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐡 (@s9j00) August 4, 2020

#بيروت منطقة منكوبة بعد الانفجار.. مأساة كبيرة ..قتلى-جرحى- دمار هائل وضحايا ما زالوا تحت الركام 💔

كل اللّوم على دولتنا المرتهنة .. كل الحق على من وصل بقوّة السلاح ..كل الحقد على من جعل #لبنان ساحة حرب للمحور ..يلعن اعداء لبنان شرقاً وغرباً#يا_بيروت_يا_ست_الدنيا💔 — mįrå (@dmmr4) August 4, 2020

وشارك مشاهير في حملة تضامن كبيرة مع لبنان وشعبه، وأرسلوا تعازيهم للضحايا وأهاليهم، ودعواتهم للمصابين بالشفاء.

وقد تعاطف الكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان مع الشعب اللبناني في ظرفه الصعب، وطالبهم بوضع كل الخلافات جانبا، مشيرا إلى أنه ليس من الشهامة والعروبة والإسلام محاولة البعض الاصطياد في ماء الطائفية العكر، على حد وصفه.

وعبر لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة عن صدمته من المشاهد والمناظر الفظيعة والكارثية الناتجة عن التفجير، وتمنى للبنان أن يحفظه من كل سوء ومكروه.

ونشرت المطربة المصرية شيرين تغريدة عبرت فيها عن تضامنها ودعواتها للبنان وأهله، في حين أكدت المغنية اللبنانية إليسا أن منزلها تكسر بالكامل، مؤكدة أن لا شيء يهم في مثل هذه الظروف سوى أن "يحمي الله لبنان".

كما نشر الفنان محمد عساف فيديو أرفقه بدعواته للبنان وأهل لبنان، وعبرت الفنانة سلافة معمار عن صدمتها الكبيرة لما حصل، وأن لبنان لا يستحق هذا الدمار والعنف.

من جانبه، عزى الفنان المصري أحمد حلمي الشعب اللبناني بسبب الكارثة والانفجار المؤلم الذي حدث اليوم بمرفأ بيروت.

ومن قلب الحدث، أكدت الفنانة كاريس بشار أنها عاشت لحظة رعب قاسية جدا، فيما دعت هيفاء وهبي لكل من يستطيع التبرع بالدم التوجه دون تردد.

وأرسل عدد كبير من المشاهير بدعواتها للمصابين بالشفاء العاجل، والصبر والسلوان لأهالي الضحايا كان أبرزهم اليوتيوبر جو حطاب، المغني عبدالله رويشد، الممثل تيم حسن، الممثلة كندا علوش والمغنية آمال ماهر وغيرهم.

نحنا مناح.. لحظة رعب قاسية جداً عشناها.. الرحمة والسلام للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. #بيروت — Karess Bashar (@karessbasharnet) August 4, 2020

اللي صار اليوم ب #بيروت بيبكّي 💔 الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار 🙏🏻 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 4, 2020

مشاهد ومناظر فظيعة وكارثية ناتجة عن تفجير مرفأ بيروت حفظ الله لبنان وأهلها وتعزية لأهل لبنان فى شهدائه وندعوا الله ان يتم شفائه للمصابين وحفظ الله بلادنا واوطاننا من كل سوء ومكروه — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) August 4, 2020

يارب كون مع لبنان وأهلو الله يحمي أهل لبنان الله يرحم القتلى ويشفي الجرحى.. والله يطمنا على أهلنا وأصدقاءنا وحبايبنا ببيروت ياااارب الرحمة #انفجار_لبنان 🙏🏻💔💔 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) August 4, 2020

خالص تعازي للشعب اللبناني الحبيب في ضحايا التفجير وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين وربنا يحفظ مصر ولبنان وشعبها وكل الدول العربية #لبنان #بيروت pic.twitter.com/Y6V8LlNkU2 — Amal Maher (@amalmaher) August 4, 2020

الله يكون معكم أهل لبنان 🇱🇧 الله يحميكم pic.twitter.com/qOCRMUdqzb — جو حطاب Joe Hattab (@joe_hattab) August 4, 2020

يا رب تحمي هالبلد وشعبه🙏🙏#لبنان — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 4, 2020

الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويحميك يا لبنان pic.twitter.com/th9kt8iZJq — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) August 4, 2020

محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم.

الله يحمي لبنان — Elissa (@elissakh) August 4, 2020

صدمة كبيرة ماحصل …

لانستحق هذا الكم الكبير من الدمار والعنف

يا رب أحمي لبنان وأحمي أهلها 😔 #بيروت — Sulafa Memar (@sulafamemar7) August 4, 2020

يا الله سترك… ربنا يحفظ لبنان و أهل لبنان

كونوا بخير أحباءنا 💔 pic.twitter.com/NaUx1FS2oY — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) August 4, 2020

قلبي معاكم وربنا يحفظ لبنان واهلها وربنا يطمنا عليكم🇱🇧 #بيروت — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 4, 2020

وأشار عدد كبير من المغردين إلى أن الانفجار حدث بفعل فاعل، وعرّض بعضهم إلى أن ما حدث هو تفجير تم بطائرات إسرائيلية على مقر أسلحة لحزب الله في المرفأ.

واعتبر الناشطون أن ما حدث هو أمر مفتعل لتعطيل المرفأ وزيادة الحصار الاقتصادي على لبنان.

وشبه المغرد السعودي المعارض عمر بن عبد العزيز الانفجار بما حدث منذ أسابيع في إيران، ورجح أنها عمليات نوعية إسرائيلية ضد محور إيران.

هذه الانفجارات شبيهة بتلك التي تحدث منذ أسابيع بإيران وحتى الآن لا يعرف لها مصدر، والأرجح ( حسب بعض التقارير ) أنها عمليات نوعية إسرائيلية ضد محور إيران، حفظ الله لبنان. — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) August 4, 2020

ما حدث هو أمر مفتعل لتعطيل المرفأ وزيادة الحصار الاقتصادي على لبنان وهذه آخر أوراق الأمركان.

اللي بسخّف الموضوع بيقول إي "نظريّة المؤامرة" وبيضحَك هو شريك بدماء الجرحى والشهداء اللي راحوا اليوم.

ما حدَث هو أكبر من مجرّد حادث بريئ بكَثير. — sheeth ztrماحد يتفلسف بسقرط وبأفلط وبأرسط اكبرنيفة (@TitoZtr) August 4, 2020

الحديث عن انفجار مخزن مفرقعات في مرفأ #بيروت ليس صحيحاً ومعلومة تستخدم للتضليل.

هناك عشرات القتلى ومئات الجرحى، ومعلومات عن مخزن أسلحة وصواريخ تابع لـ #حزب_الله في المنطقة تم استهدافه. ثمة مفاجآت تربك حكومة #لبنان وتؤخر إعلان موقف رسمي#فشكول — فشكول (@Fashkol_AR) August 4, 2020

بعد هذه الكارثة التي هزت لبنان كيف يكون وضع حزب الله والي أين يأخذ هذا الحزب لبنان بعد هذا الخراب والدمار لك الله يا لبنان — جمال (@1FKhninS80Db8CK) August 4, 2020

أغلب ظني شخصياً، أن التفجير الهائل، نتيجة إستهداف #إسرائيل لهدف يهددها.. أياً كانت #الحقيقة ، يؤلمنا ويرهبنا مرةً أخرى، عدم مسؤولية،#المسؤولين عن أمن #لبنان

و #اللبنانيين

إن #لبنان_الساحة يُستباح مراراً، وتكرارًا، وشعوب لبنان تائهون، ومغلوبٌ على أمرهم..

الآتي أعطم.. لبنان يحتضر! pic.twitter.com/VKixnFX3bh — Roger Edde روجيه إدِه (@EddeRoger) August 4, 2020

من زاوية أخرى، تساءل الباحث بجامعة حمد بن خليفة، مارك أوين جونز، والمختص في شؤون الشرق الأوسط والدعاية الرقمية المزيفة بوسائل التواصل الاجتماعي حول حدوث الحريق بجوار صومعة حبوب يمكن أن تكون شديدة الانفجار وساهمت في الانفجار أيضًا وتوقع أن يكون جزءًا من التحقيق.