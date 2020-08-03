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وصفتها طهران بالودية والصريحة.. محادثات بين وزيري خارجية إيران والإمارات

صورة بثها ظريف على حسابه في تويتر بعد لقائه نظيره الإماراتي
صورة بثها ظريف على حسابه في تويتر بعد لقائه نظيره الإماراتي
3/8/2020

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أجرى لقاء مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد يوم الأحد عبر تقنية الفيديو كنفرنس.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين طهران وأبو ظبي والمستجدات في المنطقة، وأكدا استعداد البلدين لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وقال ظريف إن بعض الأطراف قد تستغل الوضع الحالي في المنطقة لضرب الأمن والاستقرار فيها، وإن على دول الجوار أن تعمل على ضمان الأمن والاستقرار.

وقد وصف وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على تويتر محادثته مع نظيره الإماراتي بالودية والصريحة.

وأضاف ظريف أنه اتفق مع عبد الله بن زايد على مواصلة الحوار بشأن مبادرة هرمز للسلام الإيرانية في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا أن المنطقة ستواجه خيارات أصعب في المستقبل.

من جانبها أوردت وكالة الأنباء الإماراتية أن الوزيرين بحثا مستجدات جائحة فيروس كورونا وتعزيز التعاون الدولي لتجاوز تداعياته.

وسبق أن أجرى الوزيران الإيراني والإماراتي اتصالا هاتفيا في مارس/آذار الماضي، عبر خلاله عبد الله بن زايد عن دعم أبو ظبي لطهران في مواجهة تفشي وباء كورونا

المصدر : الجزيرة + وكالات

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