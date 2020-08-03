عبر الفيديو.. بومبيو يجري مباحثات مع طالبان

أجرى وير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الاثنين محادثات عبر الفيديو مع مسؤول الشؤون السياسية في حركة طالبان الأفغانية الملا عبد الغني برادر.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين إن الطرفين ناقشا بدء المحادثات الأفغانية والأوضاع الراهنة في البلاد.

وأكد الجانبان أن استكمال عملية إطلاق سراح المعتقلين خطوة مهمة لبدء المفاوضات الأفغانية. وأضاف شاهين أن الوزير الأميركي رحب بإعلان طالبان وقف إطلاق النار أيام عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المباحثات بعد إطلاق الحكومة الأفغانية سراح 317 من سجناء حركة طالبان ليصل إجمالي المفرج عنهم إلى 4917.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم عن مجلس الأمن القومي الأفغاني قوله إنه "سيستمر إطلاق سراح السجناء حتى يصل الإجمالي إلى 5100".

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أصدر يوم الجمعة الماضي أمرا بإطلاق سراح عدد إضافي بلغ 500 من سجناء حركة طالبان، كبادرة حسن نية ردا على وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان خلال عيد الأضحى.

غير أن غني ذكر أنه ليس لديه "أي سلطة" بموجب دستور البلاد لإطلاق سراح النزلاء الباقين -400 سجين- المدرجين على قائمة طالبان بسبب تورطهم في جرائم خطيرة.

وتابع أنه سيجري اتصالا قريبا مع مجلس شيوخ القبائل "لويا جيرجا" لاتخاذ قرار بشأن مصيرهم.

وفي المقابل، دعا الرئيس الأفغاني مسلحي طالبان الذين يقاتلون للإطاحة بحكومته لدخول محادثات سلام في أقرب وقت ممكن.

وأضاف غني "مصير السجناء المتبقين سيناقش ويتخذ قرار بشأنه خلال المفاوضات".

من جانبها، قالت الحركة إنها أطلقت سراح جميع السجناء الألف الذين تعهدت لواشنطن بإطلاق سراحهم.

وكانت طالبان قد أعلنت وقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة ٣ أيام خلال عيد الأضحى، بدءا من يوم الجمعة. وفي المقابل، أعلنت الحكومة وقفا مماثلا لإطلاق النار.